Immer wieder droht China mit einer Eroberung Taiwans. Doch ein Angriff steht in naher Zukunft nicht bevor, glauben Fachleute. Daran soll auch Russlands Einmarsch in der Ukraine nichts geändert haben.

Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu am Freitag beim Shangri-La-Dialog in Singapur Bild: AP

Einflussreiche Fachleute in Asien glauben nicht, dass eine etwaige chinesische Invasion Taiwans durch den Ukraine-Krieg beeinflusst wird und in naher Zukunft bevorstehen könnte. Mehr als ein Jahr nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine bestimmt die Frage, welche Folgen der Krieg für eine mögliche chinesische Invasion Taiwans haben könnte, die Diskussion zu Beginn des Shangri-La-Dialogs in Singapur.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für China, Taiwan und Nordkorea mit Sitz in Peking.



Laut einem am Freitag veröffentlichten Bericht sehen die Politikwissenschaftler des International Institute for Security Studies (IISS), das die ranghoch besetzte Konferenz in dem Stadtstaat veranstaltet, keinen Nachweis dafür, dass Russlands Invasion der Ukraine Pekings Denken über „den Zeitrahmen oder die Methodik“ für einen möglichen Angriff auf Taiwan verändert habe.