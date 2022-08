Ukrainekrieg : Zweifel an russischer Version zu Angriff auf Strafkolonie

Nach dem Angriff auf die Strafkolonie Oleniwka in dem von Separatisten kontrollierten Gebiet in der Ostukraine mehren sich die Zweifel an der von Russland verbreiteten Version. Bei dem Vorfall waren Dutzende ukrainische Soldaten ums Leben gekommen, unter ihnen auch Kämpfer des Regiments Asow. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte am Samstag die Namen von 50 getöteten und 73 verletzten Gefangenen.

Gemäß des russischen Narrativs habe die Ukraine die Strafkolonie mit einem von den Vereinigten Staaten gelieferten Raketenwerfersystem HIMARS beschossen, um die eigenen Soldaten daran zu hindern, über vermeintlich begangene Verbrechen auszusagen. Noch immer hat die russische Seite dem internationalen Roten Kreuz keinen Zugang zu den Verletzten gewährt.

Die ukrainische Zeitung „Nowoje Wremja“ berichtet mit Verweis auf eine Untersuchung des Freiwilligenkollektivs „InformNapalm“ über Widersprüche im Bezug auf die von Russland verbreitete Version. So wird darauf hingewiesen, dass die Ortschaft Oleniwka lediglich 15 Kilometer von der Frontlinie entfernt liegt. Demnach ergebe es keinen Sinn, ein derart nahes Ziel mit teuren Raketen zu beschießen, da man stattdessen günstigere Artilleriegeschosse verwenden könne.

SBU veröffentlichte abgehörtes Telefongespräch

Nach Ansicht des Freiwilligenkollektivs sprechen auch die unter anderem im russischen Staatsfernsehen verbreiteten Bilder vom Ort des Geschehens gegen einen ukrainischen Raketenangriff. Bilder von anderen Orten, die mithilfe des HIMARS-Systems angegriffen wurden, zeigten erheblich größere Zerstörungen. Die Bilder in Oleniwka zeigten hingegen starke Verbrennungen, jedoch keinen vergleichbar großen Einschlagkrater.

Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärte, die Zerstörung des Gefangenenlagers sei wahrscheinlich durch eine Explosion im Innern und nicht durch einen Raketenangriff verursacht worden. Der SBU veröffentlichte eine Audioaufnahme eines angeblich abgehörten Telefongesprächs zwischen zwei Personen, bei denen es sich laut SBU um von Russland unterstützte Kämpfer handelt, die den Vorfall besprachen. Der Interimskommandeur des Asow-Regiments, Mykyta Nadtotschy, bezeichnete den Angriff in einer Videobotschaft als „öffentliche, straflose Hinrichtung durch Russland“. Die Verantwortlichen, „wo auch immer sie sind“, würden gefunden und ihrer „gerechten Strafe“ zugeführt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der britische Geheimdienst berichten übereinstimmend von einer Umgruppierung russischer Truppen vom Osten in den Süden der Ukraine. Russland habe offenbar die Front im südukrainischen Gebiet Saporischschja als Schwachstelle identifiziert, an der Verstärkungen nötig seien, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdienstinformationen mit. Russland mache bei seinem Angriff auf die Bachmut-Achse im Osten der Ukraine nach Erkenntnissen des britischen Militärgeheimdiensts wenig Fortschritte.

Bekannter Getreidehändler getötet

Nach dem folgenschwerem Beschuss in der Südukraine hat Selenksyj Russland mit Konsequenzen gedroht. In der Schwarzmeer-Region Odessa schlugen am Sonntag nach ukrainischer Darstellung mehrere russische Raketen ein. Am Vorabend des 159. Kriegstags wurde zwischenzeitlich fast in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst. Auch die Stadt Mykolajiw sei am Sonntagmorgen „massiv“ und „wahrscheinlich so stark wie nie“ beschossen worden, erklärte der Bürgermeister Oleksandr Senkewytsch im Online-Dienst Telegram. Dabei ist auch einer der bekanntesten Getreidehändler der Ukraine getötet worden.

Oleksij Wadaturskyj, Eigentümer des wichtigsten ukrainischen Unternehmens für Getreidelogistik Nibulon, kam nach Angaben ukrainischer Behörden zusammen mit seiner Ehefrau Raissa in seinem Wohnhaus ums Leben. Der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak erhob bei Telegram den Vorwurf einer „vorsätzlichen Tötung“.

Wadaturskyj sei nicht zufällig getötet worden, schrieb Podoljak. Das Geschoss habe das Schlafzimmer des Wohnhauses der Familie getroffen, es gebe „keine Zweifel“: „Wadaturskyj war das Ziel.“ Der Millionär Wadaturskyj galt in der Ukraine als Nationalheld und lag an 24. Stelle in der Rangliste der reichsten Ukrainer des Magazins „Forbes“. Vor dem russischen Angriffskrieg exportierte sein Unternehmen Getreide in 70 Staaten.

Vier weitere HIMARS-Systeme an Ukraine geliefert

Die Europäische Union hat der Ukraine nach deren Angaben eine Milliarde Euro an Hilfen überwiesen, um den Etat des Landes zu unterstützen und die finanziellen Folgen des Krieges zu bewältigen. Das Geld sei Teil eines großen Hilfspakets von insgesamt neun Milliarden Euro, teilt der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmygal auf Telegram mit.

„Die Mittel werden dazu beitragen, vorrangige Haushaltsbedürfnisse zu finanzieren“, sagte er. Die erste Tranche von 500 Millionen Euro sei bereits auf dem Konto der ukrainischen Zentralbank eingegangen, die zweite werde voraussichtlich am 2. August folgen.

Die Ukraine hat ihrem Verteidigungsminister zufolge von den USA vier weitere HIMARS-Raketensysteme erhalten. Er sei Präsident Joe Biden, Verteidigungsminister Lloyd Austin und dem amerikanischen Volk dankbar, dass sie das ukrainische Militär unterstützten, schrieb Minister Olexij Resnikow auf Twitter. HIMARS-Mehrfachraketenwerfer haben eine größere Reichweite und sind präziser als die noch aus Sowjetzeiten stammende Artillerie der Ukraine.

Mehr zum Thema 1/

In der ostukrainischen Region Donezk sind nach Angaben des Gouverneurs drei Zivilisten bei russischen Angriffen in den vergangenen Tagen getötet worden. Zwei Tote gebe es in der Stadt Bachmut, einen im nahe gelegenen Soledar, erklärte Gouverneur Pawlo Kyrylenko. Auch auf die Stadt Charkiw hat es in den vergangenen Tagen abermals Angriffe des russischen Militärs gegeben.