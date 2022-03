Freiwillige in der Ukraine : Schlangestehen für den Kampf

Lange Schlangen bilden sich inzwischen vor den Rekrutierungsbüros für Freiwillige in ukrainischen Städten. In Lemberg heißt es, der Andrang sei kaum zu bewältigen, manche kampfbereiten Männer müssten mehrere Tage warten, bis sie sich in die Listen eintragen könnten. Über Twitter verbreiten sich Bilder von Prominenten wie dem bekannten Schwergewichtsboxer Oleksandr Usyk, der sich den Kräften der territorialen Verteidigung angeschlossen hat und der jetzt mit seinen Kameraden in Kampfkleidung mit Gewehr posiert. Auch ein Fußballtrainer und ein bekannter Sänger sind unter jenen, die in den sozialen Netzwerken als Beispiel vorangehen wollen. Sogar der frühere ukrainische Präsident Petro Poroschenko soll sich inzwischen freiwillig zum Kampf gemeldet haben.

Erst im Januar dieses Jahres hatte die Ukraine ein Konzept der „Territorialen Verteidigung“ in Kraft gesetzt. Die Bedrohung durch den russischen Aufmarsch an den Landesgrenzen war da schon zum Greifen. Laut dem im vergangenen Herbst verabschiedeten Gesetz können sich alle Frauen und Männer im wehrfähigen Alter für die Verbände melden. Voraussetzung ist nur, dass man gesund und nicht mehrfach oder wegen schwerer Delikte vorbestraft ist.

Freiwilligentrupps sind im ganzen Land unterwegs

Sobald sie aufgenommen sind, bekommen die Freiwilligen eine gelbe Armbinde zur Erkennung und Waffen, soweit diese verfügbar sind. Uniformen müssen privat beschafft werden. Viele der Kämpfer, die jetzt im ganzen Land mit den gelben Binden zu sehen sind, tragen ausgediente Uniformjacken oder Outdoorkleidung. Die Verbände sollen laut den staatlichen Verteidigungsplänen vor allem auf lokaler Ebene Hilfsaufgaben für das Militär übernehmen, etwa Objekte beschützen oder Verkehrsknoten bewachen. Aus dem ganzen Land gibt es inzwischen Bilder von diesen Freiwilligentrupps, die an Kreuzungen stehen, durch Wohnviertel patrouillieren und zum Teil mutmaßliche russische Saboteure festnehmen.

Vorbild für das Konzept der territorialen Verteidigung sind die baltischen Staaten und auch Polen, die schon lange Pläne für den Fall haben, dass ein konventioneller Angriff von Osten her die Länder überrollen könnte. In der Ukraine umfasst das Konzept drei Ebenen. Die unterste Ebene bilden die Freiwilligenverbände, die bei den Kommunen aufgehängt sind. Auf dieser Ebene, so die Idee, kann am besten entschieden werden, wo welche Kräfte gebraucht werden, um etwa kritische Infrastruktur zu bewachen. Der Armee sind die Verbände lose verbunden.

Die Streitkräfte werden etwa immer informiert, wo die Einheiten zu welchem Zweck tätig sind. Schon zu Beginn des Krieges hatten sich 37 000 Freiwillige für die Verbände gemeldet. Inzwischen sollen es deutlich mehr sein, als Waffen verfügbar sind.

Die Ebenen des Widerstands

Zusätzlich zu den nationalen sollen künftig auch internationale Freiwilligenverbände aufgestellt werden, die auch Ausländern offenstehen. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte das am Sonntag angekündigt. Die staatliche ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass sich Freiwillige aus allen Ländern bei den ukrainischen Auslandsbotschaften melden könnten, wo ein Bewerbungsverfahren eingerichtet werde. Ein Visum ist laut jüngsten Meldungen nicht erforderlich. Ausrüstung jenseits von Waffen, insbesondere Schutzwesten und Helme, müssten die Freiwilligen selbst beschaffen.