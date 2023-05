Großbritannien hat der Ukraine weitere militärische Unterstützung in großem Umfang zugesagt, zu der auch bewaffnete Drohnen mit einer Reichweite von mehr als 200 Kilometern gehören werden. Der britische Premierminister Rishi Sunak teilte am Montag vor einem überraschenden Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Großbritannien mit, in den kommenden Monaten werde London nach der Zusage, Marschflugkörper mit mittlerer Reichweite an Kiew auszuliefern, weitere „hunderte Angriffsdrohnen“ und Flugabwehrraketen zur Verfügung stellen.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland. Folgen Ich folge Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Sunak gab an, er werde Selenskyj auf dem Landsitz Chequers nordwestlich von London zu Gesprächen treffen. Der ländliche Ort der Zusammenkunft wurde offenbar aus Sicherheitsgründen gewählt. Sunak sagte vor dem Treffen zur Lage in der Ukraine, „wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Die Frontlinie von Putins Angriffskrieg mag in der Ukraine liegen, aber die Bruchlinien ziehen sich über die ganze Welt.“ Es sei in unser aller Interesse sicherzustellen, dass die Ukraine Erfolg habe und die Barbarei des russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht belohnt werde.

Die britische Regierung teilte mit, zu der militärischen Unterstützung werde neben der genannten Ausrüstung mit Gerät auch die Ausbildung von Soldaten, wirtschaftliche Hilfe und die Weiterführung wirksamer Sanktionen gegen Russland gehören. Im vergangenen Jahr seien von Großbritannien 15.000 ukrainische Soldaten zur Gefechtsreife ausgebildet worden. Das Training ukrainischer Piloten werde fortgesetzt, um sie an den „Nato-Standard“ heranzuführen.

Französische Mirage-Flugzeuge nicht „zu diesem Zeitpunkt“

Am Sonntagabend war Präsident Selenskyj an Bord eines französischen Präsidentenflugzeugs am Militärflughafen Villacoublay gelandet und von Premierministerin Elisabeth Borne empfangen worden. Bei einem mehr als dreistündigen Abendessen Selenskyjs mit Präsident Emmanuel Macron ging es um die „operationelle Militärplanung“, wie Macron mitteilte. Frankreich wolle die ukrainische Gegenoffensive verstärkt unterstützen, hieß es.

Die Entsendung von Kampfflugzeugen vom Typ Mirage, wie Selenskyj sie wiederholt gefordert hat, wird in Paris jedoch „zu diesem Zeitpunkt“ abgelehnt. Die Zeitung „Le Figaro“ hatte kürzlich gemeldet, dass die Ausbildung von ukrainischen Piloten auf Mirage-Kampfflugzeugen auf den Luftstützpunkten in Nancy und Mont-de-Marsan bereits angelaufen sei. Dies sei beim vorangegangenen Besuch Selenskyjs im Februar in Paris vereinbart worden. 13 Mirage 2000-C Kampfflugzeuge sind kürzlich von der französischen Luftwaffe ausgemustert worden und könnten an die Ukraine geliefert werden.

Frankreich hält sich seine Rolle bei Panzerlieferungen zugute

Anders als Großbritannien hat Frankreich keine Raketen vom Typ Storm Shadow (das französische Modell heißt Scalp) an die Ukraine geliefert. Das französisch-italienische Flugabwehrsystem SAMP/T Mamba, das mit dem deutschen IRIS-T System vergleichbar ist, war bereits zu Jahresbeginn der Ukraine zugesagt worden. Es ist noch immer nicht eingetroffen.

Macron wiederholte in einem Tweet am Montagmorgen, dass Frankreich die Ukraine „so lange wie notwendig“ unterstützen werde, um sich gegen den russischen Angriff zu verteidigen. In den kommenden Wochen würden „mehrere ukrainische Bataillone ausgebildet und ausgerüstet“. Geplant ist die Entsendung von weiteren leichten Panzern des Typs AMX-10.

Frankreich hält sich zugute, mit der Entscheidung über die AMX-10 die Verbündeten dazu gebracht zu haben, der Ukraine westliche Kampfpanzermodelle zur Verfügung zu stellen. Im Elysée-Palast wurde betont, wie eng das Vertrauensverhältnis zwischen Macron und Selenskyj sei. Eine Koordination mit der Bundesregierung wurde nicht erwähnt.

Macron will an diesem auch Montag Tesla-Chef Elon Musk empfangen und ihm eine Botschaft von Selenskyj überbringen, wie es aus dem Elysée hieß. Musk ist Eigentümer des Weltraumunternehmens SpaceX, dessen Satellitennetzwerk Starlink weltweit satellitengestützes Internet anbieten kann, was für die ukrainischen Verteidigungskräfte von großer Bedeutung ist.

Macron sagte zudem, Frankreich unterstütze die Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofes und werde den Ermittlern weitere Mittel zur Verfügung stellen. Es sei wichtig, dass die Urheber der Kriegsverbrechen sich vor der internationalen Strafjustiz verantworten müssten. Frankreich hat zwei mobile Laboreinheiten für DNA-Proben in die Ukraine entsendet. Macron sprach sich für die Gründung eines eigens für den Angriff auf die Ukraine zuständigen „ad hoc Gerichtshofes“ aus.

Mehr zum Thema 1/

Im Elysée-Palast soll auch besprochen worden sein, welche Rolle China für die Friedensvermittlungen zukommen kann. Macron rechnet es sich zu, dass nach seinem Werben bei seinem Staatsbesuch in China Präsident Xi Jinping Präsident Selenskyj angerufen hat. Selenskyj hatte sich hinterher in einem Telefonat mit Macron dazu ausgetauscht. Macron und Selenskyj sprachen laut Elysée über den ukrainischen Friedensplan, „der mehrere wichtige Ziele verfolgt, an denen Frankreich schon arbeitet“. Frankreich wolle für einen „Weltgipfel für den Frieden“ so viele Teilnehmer wie möglich organisieren.