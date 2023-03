Kiew lässt keinen Zweifel an seiner Absicht, das gesamte Staatsgebiet zurückzuerobern. „Im Jahr 2014 begann die russische Aggression mit der Einnahme der Krim. Es ist logisch, dass wir mit der Befreiung der Krim allen Versuchen Russlands, das Leben der Ukrainer und aller Völker Europas und Asiens zu ruinieren, deren Unterwerfung der Kreml einst für sich in Anspruch nahm, ein historisches Ende setzen werden“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Jahrestag des Widerstands gegen die Besetzung der Krim am 26. Februar.

An vielen Frontabschnitten ist der Spielraum für überraschende Gegenoffensiven jedoch begrenzt. So stellt etwa der Fluss Dnipro im Süden der Ukraine ein schwer zu überwindendes Hindernis dar. Zudem fehlt es Kiew an Soldaten und Material.

Das amerikanische Newsportal „Politico“ berichtet unter Berufung auf Quellen in der amerikanischen Regierung von etwa 100.000 gefallenen oder verwundeten ukrainischen Soldaten seit Beginn der russischen Invasion. Gut ausgebildete Spezialkräfte sind nicht ohne weiteres durch mobilisierte Zivilisten zu ersetzen. In Offensiven sind in der Regel höhere Verluste zu erwarten als bei der reinen Verteidigung von Territorium. Für Durchbrüche brauchen die angreifenden Truppen in dem Frontabschnitt eine Übermacht im Kräfteverhältnis.

Für eine „Offensivgarde“, die aus insgesamt acht Angriffsbrigaden bestehen soll, rekrutiert die Ukraine seit Anfang Februar Freiwillige. Bereits am 1. April soll die Rekrutierungsphase abgeschlossen sein. Im Anschluss sollen die Freiwilligen ein mehrmonatiges Training erhalten. Derzeit werden ukrainische Soldaten in europäischen Ländern, auch in Deutschland, an westlichen Waffensystemen geschult und auf ihren Einsatz vorbereitet. Für eine Offensive braucht die Ukraine neben frischen Truppen aber auch schweres Gerät. Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Valerij Saluschnyj, bezifferte den Bedarf in einem Interview mit „The Economist“ im Dezember 2022 auf 300 Kampfpanzer, 700 Schützenpanzer und 500 Haubitzen, die für die Rückeroberung des gesamten Staatsgebiets benötigt würden. Ob die bisher vom Westen zugesagten Waffenlieferungen die Ukraine früh genug erreichen, ist fraglich.

Russische Besatzer haben sich eingegraben

Als Reaktion auf die erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensiven im Herbst haben die russischen Truppen damit begonnen, Verteidigungsstrukturen in den besetzten Gebieten nördlich der Krim und im Donbass auszubauen. Brady Africk von der Washingtoner Denkfabrik „American Enterprise Institute“ hat die Positionen auf einer Karte dokumentiert. Africk wertete hierzu Aufnahmen der europäischen Sentinel-2-Satelliten aus. Diese Erdbeobachtungssatelliten umkreisen den Globus in rund 800 Kilometern Entfernung und liefern hochauflösende Echtfarbenbilder.