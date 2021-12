Unabhängiger von Russland : Ukraine will Uranproduktion hochfahren

Auch die Ukraine will Brennstäbe für ihre Kernkraftwerke vermehrt selbst herstellen (hier eine Brennelementefabrik in Kasachstan). Bild: dpa

Die Ukraine will die Uran-Produktion für ihre Kernkraftwerke angesichts der Sorgen um die Energieversorgung des Landes in den nächsten fünf Jahren kräftig aufstocken und sich damit vom Nachbarn Russland unabhängiger machen. Man werde 9,1 Milliarden Hrywnia (rund 300 Millionen Euro) in die Hand nehmen, um den Uranabbau und die Uranveredelung im eigenen Land zu steigern und den eigenen Bedarf zur Stromproduktion zu decken, erklärte die Regierung in Kiew am Mittwoch.

Damit solle der Ausstoß im nächsten Jahr auf 995 Tonnen und bis 2026 auf 1265 Tonnen erhöht werden. Nach Zahlen der World Nuclear Association (WNA) hat die Ukraine im vergangenen Jahr 744 Tonnen Uran gefördert.

Bisher reicht die ukrainische Uran-Produktion nach Angaben der Regierung in Kiew nur für 40 Prozent des Bedarfs an Brennstoffen für die vier Kernkraftwerke im Land. Der Rest wird aus Russland und den USA importiert. Die Kernkraftwerke erzeugen gut die Hälfte des Stroms, den das Land braucht, in dem sich zu Sowjetzeiten die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ereignete. Der Rest kommt aus Gas- und Kohlekraftwerken (36 Prozent) und erneuerbaren Energien (13 Prozent).

Doch der Brennstoffnachschub für die konventionellen Kraftwerke ist in Gefahr. Die Ukraine hat den Großteil ihrer Kohleminen im Osten des Landes an prorussische Separatisten verloren. Die Stromproduktion aus Gas ist angesichts hoher Preise zunehmend unwirtschaftlich, so dass die Ukraine zuletzt Kohle importierte.