Unter russischer Kontrolle : Wie die Menschen im besetzten Cherson leben

Schon in den ersten Kriegstagen wurde Cherson von russischen Truppen eingenommen. Der Alltag ist seitdem geprägt von Angst, Not und Gewalt. Viele warten auf die Befreiung.

Neuer Alltag, auch für die Kinder: Dieses Bild wurde am 20. Mai in einer vom russischen Militär organisierten Tour für Nachrichtenagenturen durch das Gebiet Cherson in der Stadt Skadowsk aufgenommen. Bild: EPA

„Man will ja am Leben bleiben“, sagt Maxym. Er ist gegen die Russen, aber er verurteilt den jungen Mann nicht, der in Oleschky jetzt als Polizist für sie arbeitet. Oleschky ist eine kleine Stadt im Gebiet Cherson, 20.000 Einwohner, man kennt sich.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



„Der Junge war bei der Polizei. Als der Krieg begann, hat er angefangen, auf dem Markt Fleisch zu verkaufen. Und eines Tages kamen russische Soldaten, haben ihm einen Sack über den Kopf gestülpt und ihn mitgenommen, das hat mir ein Mädchen vom Markt erzählt.“

Als er wiederaufgetaucht ist, stand er im Dienst der Russen. „Schwierig zu sagen, ob er freiwillig bei ihnen mitmacht.“ Nur einige wenige in der Stadt seien zu den Russen übergelaufen, sagt Maxym, „und man weiß nicht, welche Drohungen und Zwang dabei waren“. Nach einer kurzen Pause fügt er hinzu: „Ich würde mich an ihrer Stelle vielleicht auch nicht wehren. Das ist sinnlos. Und es ist vollkommen unklar, wann die ukrainische Armee kommt.“

„Ständig hat man Angst“

Maxym ist fürs Erste nicht in Gefahr, in eine solche Situation zu kommen. Nach zwei Monaten unter russischer Besatzung hatte er genug gesehen und erlebt, um das Bleiben für gefährlicher als die Flucht zu halten. In der Autowerkstatt eines Bekannten haben die russischen Soldaten alles abtransportiert, was man abtransportieren konnte, und den Rest zerstört.

In der Nachbarschaft wurden von den Russen sechs junge Männer mitgenommen, die vor einem Haus ein Auto reparierten, weil unter ihnen ein ehemaliger Donbass-Kämpfer vermutet wurde. „Sie holen nach vollkommen unklaren Kriterien Leute ab und fragen sie aus, auch solche, die nie etwas mit Politik zu tun hatten“, sagt Maxym, dessen politisches Engagement sich darauf beschränkt, dass er wählen geht. „Die russischen Soldaten betrinken sich und machen irgendeinen Unsinn. Ständig hat man Angst.“

Also sind sie aufgebrochen, zwei Familien mit Kindern, und sind mit zwei Autos über die Front in den freien Teil der Ukraine gefahren. Unterwegs begleitete sie der Lärm von Schüssen und Explosionen. Ihnen war vorher klar, dass sie durch umkämpftes Gebiet mussten, und sie wussten auch, dass manche auf der Flucht umgekommen waren. Aber es gab nie einen sicheren Weg, seit die russischen Truppen im Februar und März zu Beginn des Krieges innerhalb weniger Tage fast das gesamte Gebiet Cherson im Süden der Ukraine eingenommen haben.

Etwa die Hälfte der gut eine Million Menschen, die vor dem russischen Überfall im Gebiet Cherson gelebt haben, hat die Region nach Schätzungen ukrainischer Behörden auf solchen gefährlichen Wegen verlassen. Die geblieben sind, haben dafür meist gute Gründe: „Das tägliche Leben in Cherson ist unendlich schwer geworden“, sagt Stanislaw Troschyn, vor dem Krieg stellvertretender Vorsitzender des Gebietsparlaments, der Cherson Ende April verlassen hat. „Wenn du Eltern oder Großeltern über 70 hast, dann hast du keine Wahl. Du musst entweder mit ihnen dort bleiben, oder du verurteilst sie zum Tode.“

Noch können die Geflohenen den Kontakt zu den zurückgebliebenen Verwandten und Freunden aufrechterhalten, aber es ist schwierig geworden. Anfang Juni haben die Besatzer die ukrainischen Mobilfunkanbieter abgeschaltet und die Verbindung zu ukrainischen Internetprovidern unterbrochen. Ins Netz kommt man jetzt nur noch über russische Anbieter von der Krim, und auch das nur unzuverlässig.