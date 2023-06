Ehepaar in Cherson : Von der Flut in die Freiheit gespült

Endlich wieder in Cherson: Olga und Boris Tsirulik wurden in ihrem Haus von der Flut überrascht. Dafür entkamen sie den Russen. Bild: Daniel Pilar

Besatzer oder Befreier? Olga Tsirulik war sich unsicher. Die Rentnerin, die mit ihrem Mann, einigen Nachbarn, Hunden, Katzen und Gänsen seit Stunden auf dem Dach eines überfluteten Hauses ausharrte, blickte unsicher auf das Boot und die darin sitzenden Soldaten, die sich ihnen näherten. „Hände hoch!“, riefen die Männer, das Maschinengewehr im Anschlag. Dann setzten sie nach: „Ruhm der Ukraine.“ Tsirulik atmete erleichtert auf. „Da wusste ich: Das sind unsere“, sagt sie. Sie rief zurück: „Ruhm den Helden.“

Othmara Glas Redakteurin in der Politik Folgen Ich folge



Gerade einmal anderthalb Tage ist die Rettung her, als die 68 Jahre alte Tsirulik in ihrer Wohnung in Cherson neben Ehemann Boris davon erzählt. Immerhin die Wohnung haben sie noch. Ganz hat das Paar das Erlebte noch nicht verarbeitet. Das Haus der beiden auf einer Insel im Dnipro ist nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in den Fluten untergegangen. Die Wassermassen spülten aber auch die Russen weg, die auf der Insel seit Monaten herrschten.