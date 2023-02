Im Weißen Haus hatten sie ihm ein Treffen an der polnischen Grenze vorgeschlagen. Doch der amerikanische Präsident wollte nach Kiew. Also wurde in Washington geflunkert und getrickst.

Diese Geste musste sein: Biden am Montag mit Selenskyj in Kiew Bild: EPA

Das „White House Press Corps“ nimmt seine Aufgabe sehr ernst. Der jeweils für einen Tag bestimmte Pool-Reporter beschreibt gewissermaßen als Vertreter der vierten Gewalt jeden Schritt von POTUS, FLOTUS oder VPOTUS – also dem „President of the United States“, der First Lady oder der Vizepräsidentin – detailliert in kurzen Depeschen, die über die Pressestelle des Weißen Hauses umgehend an alle dort akkreditierten Journalisten weitergeleitet werden. Doch auf diesem Kanal blieb es am frühen Montagmorgen still. Es waren ukrainische Nachrichtenportale, die um kurz vor Mittag Kiewer Zeit als erste verbreiteten, dass Joe Biden soeben mit Wolodymyr Selenskyj gesichtet worden sei.

Andreas Ross Verantwortlicher Redakteur für Nachrichten und Politik Online.

Die ukrainischen Journalisten waren vorgewarnt, weil die Sicherheitsvorkehrungen in der Hauptstadt offenbar beispiellos waren. Für keinen anderen der vielen hohen Besucher bisher, so die Berichte aus Kiew, seien so viele Straßen selbst für Fußgänger abgesperrt worden.

Die Handvoll mitgereister amerikanischer Journalisten hatte, so viel immerhin verrät die „New York Times“, am sehr frühen amerikanischen Morgen vor Antritt der Reise ihre Mobiltelefone abgeben müssen. Um kurz nach vier am Sonntagmorgen flog Biden demnach mit seinem Sicherheitsberater Jake Sullivan und einer ungewöhnlich kleinen Zahl weiterer Mitarbeiter in der Air Force One nach Polen. Vermutlich war er von dort schon im Zug nach Osten weitergereist, als das Weiße Haus später am Sonntag die Agenda des Präsidenten herumschickte. Darin wurde vorgegeben, Biden sei in Washington und wolle in der Nacht auf Dienstag zu seinem angekündigten Besuch in Polen aufbrechen.

Als Biden bei Selenskyj saß, stieg in Belarus eine MiG auf

Ob Biden die ganze oder nur einen Teil seiner Reise mit dem Zug absolvierte, blieb zunächst ungewiss; sie habe zehn Stunden gedauert, ist in der „New York Times“ zu lesen. Die Bedenken des Secret Service gegen eine solche Reise lassen sich leicht erahnen. Sie wurden gleichsam bestätigt, als Biden mit Selenskyj in Kiew auf die Straße trat und die Luftsirenen zu heulen begannen. Offenbar war in Belarus ein russisches MiG-Kampfflugzeug aufgestiegen. Das ist Alltag für die Kiewer Bevölkerung – aber nicht für den 80 Jahre alten amerikanischen Oberbefehlshaber und dessen Bewacher.

In der amerikanischen Presse wurden Parallelen gezogen zu den ebenfalls generalstabsmäßig verdunkelten Besuchen der Präsidenten George W. Bush im Irak im Jahr 2003 und Barack Obama 2010 in Afghanistan. Der Unterschied aus der Perspektive von Pentagon und Secret Serrvice: In den beiden Kriegsgebieten war jeweils das amerikanische Militär die dominante Kraft gewesen; auf ukrainischem Boden sind amerikanische Streit- oder Sicherheitskräfte nicht in nennenswerter Zahl präsent.

Im Bericht der „New York Times“ war von amerikanischen Kampfflugzeugen im polnischen Luftraum an der Grenze zur Ukraine die Rede; in den ukrainischen Luftraum aber seien sie nicht eingedrungen. Der Zeitung war es eine Erwähnung wert, dass Biden gleichsam zum Abschied (oder als weitere Nebelkerze?) am Samstagabend noch mit seiner Frau Jill in einem Restaurant gegessen habe, was nur noch sehr selten vorkomme.

Das große Gefolge durfte diesmal nicht mit

Dass Reisen in Kriegsgebiete nicht öffentlich angekündigt werden, ist selbstverständlich. Dass das Weiße Haus mit falschen Angaben falsche Fährten legt, ist dagegen überaus ungewöhnlich. Über einen möglichen Auftritt Bidens in Kiew war seit vielen Wochen spekuliert worden, doch wieder und wieder versicherten Regierungssprecher und -mitarbeiter, es gebe „keine Pläne“ dafür.

In Wahrheit hatten die Planungen offenbar vor mehr als einem Monat begonnen. Nach einem Bericht des „Rolling Stone“ hatte der Präsident intern vor etlichen Wochen die Devise ausgegeben, man solle ihm eine öffentliche Geste der Solidarität organisieren. Die Zeitschrift beruft sich auf einen hohen Regierungsvertreter und schreibt, es seien mehrere Optionen ausgearbeitet worden.

Erörtert worden sei unter anderem eine Begegnung Bidens und Selenskyjs in einer polnisch-ukrainischen Grenzstadt. So ähnlich war First Lady Jill Biden verfahren, die sich im Mai 2022 mit Selenskyjs Ehefrau im kleinen Ort Uschgorod nahe der slowakischen Grenze getroffen hatte. Ein weiterer Vorschlag sah demnach ein Treffen in der westukrainischen Großstadt Lemberg (Lwiw) vor.

Die Bedenken des Secret Service und anderer Sicherheitsbehörden sind laut „Rolling Stone“ erheblich gewesen: erstens wegen der schwer kalkulierbaren Gefahren inmitten der dauernden russischen Luftschläge und zweitens wegen der Unmöglichkeit, die auf Reisen des amerikanischen Präsidenten üblichen Vorsichtsmaßnahmen in der Ukraine zu ergreifen. Denn gerade aus Sicherheitsgründen war ein „kleiner Fußabdruck“ erforderlich – das Gegenteil dessen, was Präsidentenreisen gemeinhin kennzeichnet.

Biden aber entschied sich für Kiew. Es möge „vermessen“ klingen, sagt der amerikanische Oberbefehlshaber am Montagmorgen im Kiewer Präsidentenpalast zu Selenskyj, „aber schon am ersten Tag des Angriffs hielt ich es für wichtig, dass der Präsident der Vereinigten Staaten hierherkommt“. Biden fügte hinzu: „Ich hielt es für entscheidend, dass es nicht den leisesten Zweifel an der Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Ukraine im Krieg gibt.“