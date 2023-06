Aktualisiert am

Was über die Gegenoffensive der Ukraine bekannt ist

Wird die Offensive Erfolg haben?Ein ukrainischer Soldat fährt am 19. Juni auf einem Kampfpanzer in Richtung Bachmut Bild: EPA

Vor zwei Wochen hat die lange erwartete ukrainische Gegenoffensive im Süden des Landes begonnen. Als Startpunkt gilt die Nacht vom 7. auf den 8. Juni, als die ukrainischen Truppen an zwei neuen Frontabschnitten angegriffen haben: bei Welyka Nowosilka und weiter westlich bei Orichiw im Gebiet Saporischschja.

Auch auf einer dritten Achse, bei Wuhledar im Nachbargebiet Donezk, gingen sie zum Angriff über. Dort wird schon seit Monaten gekämpft, allerdings waren bisher die russischen Kräfte in der Offensive und erlitten schwere Verluste. Nun liegt die Initiative bei den Ukrainern, und zwar an allen drei Achsen, über einen Frontabschnitt von 150 Kilometern.

Der Angriff im Süden war erwartet worden. Ein Blick auf die Karte zeigt, warum: Hier verläuft die sogenannte Landbrücke, die Russland mit der schon 2014 annektierten Halbinsel Krim verbindet. Diesen Korridor hatten die Invasoren in den ersten drei Monaten des Krieges erobert, das letzte fehlende Stück war die Metropole Mariupol am Asowschen Meer. Er ist 90 bis 130 Kilometer tief, nach Luftlinie gemessen.

Die Landbrücke war ein wesentliches militärisches Ziel Moskaus. Sie macht es viel einfacher, die Krim zu versorgen. Der einzige alternative Landweg führt über die Brücke, die sich über die Straße von Kertsch spannt. Dieses Nadelöhr ist seit einem – mutmaßlichen ukrainischen – Anschlag im Oktober vorigen Jahres nur eingeschränkt zu befahren. Im Februar wurden die Fahrbahnen nach Westen wieder freigegeben, die Reparaturen an der Bahnstrecke dauern dagegen noch an.

Wenn es den ukrainischen Truppen gelingt, die Landbrücke zu durchstoßen und ihre eigenen Flanken zu sichern, wären die russischen Kräfte auf der Krim weitgehend isoliert – so ähnlich, wie es den Invasoren im Spätsommer erging, als sie auf dem nördlichen Dnipro-Ufer eingeschlossen waren und es schließlich aufgeben mussten. Unter westlichen Strategen ist die Annahme verbreitet, dass der russische Präsident Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zurückkehren könnte, sollte ihm ein Verlust der Krim drohen.

Entsprechend sind die ukrainischen Streitkräfte ausgerüstet worden: mit westlichen Kampf- und Schützenpanzern, mit schweren Granaten und mit Marschflugkörpern, die dreimal so weit reichen wie die westlichen Artilleriegeschütze. Die Verbände, auf die es nun ankommt, wurden in den vergangenen Monaten von der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten ausgebildet. Für die Ukraine steht viel auf dem Spiel. Es ist kaum vorstellbar, dass der Westen zu einem weiteren Kraftakt dieses Ausmaßes willens und in der Lage ist.

Nach zwei Wochen lässt sich noch nicht ermessen, ob die Offensive Erfolg haben wird. Vertreter der USA und der NATO äußern sich entsprechend zurückhaltend. „Es ist ein sehr harter Kampf, er wird wahrscheinlich eine beträchtliche Zeit dauern und hohe Kosten mit sich bringen“, sagte der amerikanische Generalstabschef Mark Milley zuletzt. Mehrere Wochen, wenn nicht Monate werde die Offensive dauern – das ist oft zu hören.

Auch die Rückeroberung der Stadt Cherson und des nördlichen Dnipro-Ufers dauerte gut drei Monate, und dieses Gebiet war viel kleiner als der Landkorridor zur Krim. Allerdings lassen sich aus den ersten zwei Wochen erste Rückschlüsse über das operative Vorgehen der Ukrainer ziehen, ihre Stärken und Schwächen, ihre Ziele und Fähigkeiten.