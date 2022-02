„Volksrepubliken“ : Zwei Diktaturen auf ukrainischem Boden

Menschen schwenken am Tag der Anerkennung durch Russland in Donezk russische Nationalflaggen. Bild: dpa

Im Jahre 2014 wurden im Osten der Ukraine zwei „Volksrepubliken“ ausgerufen, die Russland jetzt als Staaten anerkannt hat. Wer mehr über diese Gebilde erfahren will, der ist in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, an der falschen Adresse. „Es gibt keine Volksrepubliken, es gibt vorübergehend besetzte Gebiete im Osten unseres Landes“, sagte am Montag eine Behördensprecherin auf Anfrage der F.A.Z. Sogar russische Staatsmedien haben die beiden Gebilde bis Montag noch als „selbsternannte Republiken“ bezeichnet. Völkerrechtler sprechen bei solchen Quasi-Staaten von „De-facto-Regimen“. Doch mit diesem Dienstag soll nach Russlands Vorstellung vieles anders werden. Präsident Wladimir Putin hat die Volksrepubliken anerkannt und den Friedens- und Integrationsprozess für die Ostukraine damit zum Scheitern gebracht.

Der tautologische Name der Gebiete weckt ungute Erinnerungen: Als Volksrepubliken oder Volksdemokratien bezeichneten sich unter anderen die Diktaturen des einstigen Ostblocks. Damit wollten sie sich als „wahre“ Demokratien von den Demokratien des Westens abgrenzen. Die beiden Gebilde, nach ihren Hauptstädten Donezk und Luhansk DNR und LNR genannt, wurden 2014 im Zuge des in der Ostukraine aufflammenden Konflikts gegründet. Im April drangen „Demonstranten“, ein Teil davon offenbar aus Russland herbeitransportiert, in Donezk gewaltsam in das zentrale Verwaltungsgebäude ein. Dort rief ein Redner die „Donezker Volksrepublik“ (DNR) aus. Wenig später entstand auf ähnliche Weise die benachbarte, kleinere LNR.

Aus den Kämpfen wurde ein Stellungskrieg

Im Mai stimmten in einem „Referendum“ offiziell jeweils etwa 90 Prozent für die Unabhängigkeit der Gebiete von der Ukraine. Der Konflikt wurde zunehmend gewalttätig ausgetragen; zeitweise kämpften die ukrainische Armee, die einen Teil der verlorenen Gebiete zurückerobern konnte, direkt gegen die russische Armee, die DNR und LNR verteidigte. Teilweise wurde die Bildung der Republiken mit der Existenz einer starken russischen Minderheit begründet; doch ethnische Spannungen waren hier bis 2014 kein großes Problem gewesen. DNR und LNR umfassen den deutlich kleineren Teil der ukrainischen Bezirke Donezk und Luhansk. Ob sie sich damit begnügen oder die ganzen Bezirke beanspruchen werden, wird von Politikern in Moskau derzeit nicht klar gesagt.

Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnete die Gebiete mehrfach als „Neurussland“, wie sie in der Zarenzeit hießen, oder als „Russlands historischen Süden“, und weckte bei den Kämpfern die Hoffnung auf eine staatliche Vereinigung mit Russland. Dazu kam es nicht. Die 2014 und 2015 getroffenen Vereinbarungen von Minsk stabilisierten die Lage: Seitdem gab es immerhin eine Waffenstillstandslinie, eine Art Grenze zwischen dem freien Teil der Ukraine und den faktisch besetzten Gebieten. Aus den Kämpfen, die bis heute insgesamt mindestens 14.000 Opfer gefordert haben, wurde ein Stellungskrieg. Im Verlauf der vorigen Woche hatte er sich wieder intensiviert.

Einige Jahre erinnerte die Ostukraine an das geteilte Berlin vor dem Mauerbau: Trotz eines sich verfestigenden Systemgegensatzes gab es zwischen hüben und drüben noch einen regen Reiseverkehr. Vor allem unternahmen die Einwohner von DNR und LNR „Westreisen“, um sich von der Ukraine Sozialleistungen auszahlen zu lassen. Dazu mussten sie die Linie überqueren und auf der westlichen Seite mobile Geldautomaten aufsuchen. Das war nötig, weil zwischen der freien Ukraine auf der einen Seite und DNR sowie LNR auf der anderen Seite jeglicher Wirtschafts- und Finanzverkehr abgebrochen war. In den Volksrepubliken ist der russische Rubel das Zahlungsmittel. Seit Beginn der Pandemie ist der Reiseverkehr jedoch drastisch eingeschränkt worden.

Steuerung durch Russland

Damit wurden die Lebensbedingungen in DNR und LNR immer schwieriger. Insgesamt waren, vor allem zu Beginn des Konflikts rund um die Ostukraine, etwa 1,6 Millionen Menschen in andere Teile des Landes geflohen, außerdem vermutlich Hunderttausende nach Russland und in weitere Länder. Die Einwohnerzahl der zwei Volksrepubliken wurde 2020 offiziell mit 3,7 Millionen angegeben; Iryna Wereschtschuk, Kiews „Ministerin für die Reintegration der vorübergehend besetzten Gebiete“, so ihr Titel, sprach am Wochenende von „grob geschätzt zwei Millionen“. 25 Hochschulen wurden seit 2014 in andere Teile der Ukraine „umgesiedelt“ oder neu gegründet, zehntausende Studierende sind abgewandert. Was in den Volksrepubliken selbst geschieht, ist oft schwer zu ermitteln: Ausländischen Journalisten, darunter auch Mitarbeitern dieser Zeitung, wurde mehrfach die Einreise verweigert, andere wurden bei der Arbeit behindert und bedroht.

Mit den Volksrepubliken sind unter starkem Einfluss von Russlands Militär und Geheimdiensten, deren Präsenz Moskau freilich leugnet, zwei Diktaturen entstanden. Sie beherrschen zwar nur etwa drei Prozent des ukrainischen Staatsgebiets, dafür jedoch einen Teil des wichtigsten Industriegebiets des Landes. Viele Großbetriebe sind dort faktisch enteignet. Politische Gegner werden der „Spionage“ bezichtigt und misshandelt, wofür insbesondere das Gefängnis „Izolatsiya“ in Donezk bekannt ist. Zugleich wurden hunderttausende Einwohner durch Ausgabe entsprechender Personaldokumente nach Russland eingebürgert. Der Schutz russischer Bürger, also auch dieser „Neurussen“, auch mit militärischen Mitteln, ist Teil der russischen Militärdoktrin.

Als Zwischenbilanz der „Volksrepubliken“ in der Donbass-Region lässt sich festhalten: Die äußere Bedrohung durch Russland, insbesondere seit 2014, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass in dem kulturell heterogenen Land Ukraine eine gemeinsame Identität und ein modernes Nationalbewusstsein entstanden ist. Bei diesem Prozess haben die „Volksrepubliken“ als abschreckendes Beispiel dafür, wie eine mehr oder weniger direkte Steuerung durch Russland aussehen kann, eine wichtige Rolle gespielt. Jetzt tritt diese bisher weitgehend geheim gehaltene Steuerung offen zu Tage.