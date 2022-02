Reaktionen in Mitteleuropa : Zwischen Russlandnähe und Russlandskepsis

Aus Hauptstädten Mitteleuropas kommen Solidaritätsadressen an die Ukraine. Kritik an Russland fällt manchen aber schwer – ganz besonders in Budapest.

Normalerweise passt zwischen Viktor Orbán und Janez Janša kein Blatt Papier, so nahe stehen sich der ungarische und der slowenische Ministerpräsident politisch. Mit Orbán und dem Amtskollegen Mateusz Morawiecki aus Polen ist es ähnlich. Bei einem Thema aber sieht das anders aus: Russland respektive Ukraine.

Und so kam es, dass am Mittwochabend eine gemeinsame Stellungnahme Morawieckis und Janšas für den EU-Sondergipfel verschickt wurde – ohne Orbán. Darin wird eine konkrete und bei Erfüllung der Kriterien garantierte Aufnahmeperspektive für die Ukraine bis 2030 vorgeschlagen. Entsprechende Angebote sollten auch für Georgien, Moldau und die Staaten des Westbalkans ausgearbeitet werden. „Wenn die EU sich nicht erweitert, macht das jemand anderes.“

Die Nähe Orbáns zu Wladimir Putin ist notorisch, erst vor drei Wochen hatte er ihn wieder einmal besucht. Umgekehrt liegt die ungarische Regierung seit Jahren mit der ukrainischen über Kreuz, dabei geht es vor allem um die Behandlung der ungarischen Minderheit in Transkarpatien ganz im Westen der Ukraine.

Eine Anfrage in Budapest, ob Orbán es abgelehnt habe, den Beitrittsvorstoß seiner beiden politischen Freunde mit zu unterschreiben, oder ob er gar nicht erst gefragt wurde, blieb ohne konkrete Antwort. Regierungskommunikator Zoltán Kovács verwies nur auf die über soziale Medien verbreiteten Aussagen.

„Aus diesem Konflikt heraushalten“

Da ist zum einen Orbán selbst zu sehen, wie er sich von seinen militärischen Spitzen unterrichten ließ und erklärte, es müsse alles getan werden, um Krieg zu verhindern. Das war am Mittwochabend. Ungarn müsse sich „aus diesem Konflikt heraushalten, aus diesem militärischen Konflikt“. Denn das wichtigste Interesse sei die ungarische Sicherheit.

Am Donnerstag äußerte sich dann Außenminister Péter Szijjártó: Man stehe zur Ukraine und ihrer territorialen Inte­grität und Souveränität. Ungarn sei und bleibe Teil der Entscheidungen der NATO und ihrer gemeinsamen Antwort. Kritik an Russland kam auch in dieser Erklärung nicht vor. Allerdings bestellte der Minister den russischen Botschafter ein und erklärte ihm ebenfalls den Standpunkt der Souveränität und Integrität der Ukraine.

Dazu muss man wissen: Ungarn befindet sich in der heißen Phase des Wahlkampfs für die Parlamentswahlen am 3. April. Orbán wird von der Opposition wegen seiner Haltung zu Russland hart attackiert, deren Spitzenkandidat Péter Márki-Zay bezeichnete den Regierungschef auf einer Veranstaltung in Berlin als „Verräter“ an Ungarn und der EU.

Umgekehrt kritisierte die Regierung Forderungen aus der Opposition nach militärischer Unterstützung für das Nachbarland Ukraine: „Wir dürfen nicht zulassen, dass die Linke uns in diesen Krieg zieht“, sagte Szijjártó. Vor Wahlen steht freilich auch Janša in Slowenien. Er hat offensichtlich andere Annahmen, was die Perzeption des Themas in seinem Land betrifft.

Wenn es zu den Beschlüssen der EU über Sanktionen kommt, hat Ungarn bislang immer mitgestimmt – ein Nein aus Budapest würde einem Veto gleichkommen. So will man es auch jetzt machen, hat die Regierung schon vorige Woche versichert, selbst wenn man Sanktionen für falsch halte: Man sei der gemeinsamen Politik verpflichtet.