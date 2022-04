Open Source Intelligence : Wie Amateure den Geheimdiensten Konkurrenz machen

Zerstörte Panzer, erschossene Zivilisten, offene Gefechte: Kaum eine Stunde vergeht, in der nicht neue Aufnahmen vom Krieg in der Ukraine in die sozialen Netzwerke gelangen. Der Krieg wird zwar größtenteils mit Waffen aus dem vergangenen Jahrhundert geführt, aber er wird mit hochmodernen Methoden dokumentiert. Jeden Tag ordnen Rechercheverbünde, Wissenschaftler und nicht zuletzt eine Vielzahl an Privatpersonen die Datenmengen zu einem Gesamtbild. Nicht die ganze, aber doch ein erheblicher Ausschnitt der Kriegswirklichkeit wird so für jedermann nachvollziehbar. Manche Propagandalügen können rasch widerlegt werden.

Einen großen Anteil daran haben Satellitenaufnahmen. So hatten Erdbeobachtungssatelliten der Firma Maxar zwischen dem 9. und 11. März Bilder des seinerzeit von russischen Truppen besetzten Butschas gemacht. Darauf war zu sehen, dass leblose Körper auf der Jablonska-Straße lagen. Maxar überließ die Bilder der „New York Times“ zur Veröffentlichung. Die russische Behauptung, erst nach dem russischen Abzug hätten die Ukrainer Leichname auf den Straßen platziert, wurde dadurch noch unplausi­bler. Tatsächlich lagen die getöteten Menschen höchstwahrscheinlich in derselben Position mehr als drei Wochen lang auf der Straße, bis die Russen aus Butscha vertrieben waren und die Leichname geborgen werden konnten.