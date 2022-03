„Ich bin bereit zu kommen“ : IAEA-Chef will in Sperrzone von Tschernobyl reisen

IAEA-Chef will in Sperrzone von Tschernobyl reisen

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat Russland und die Ukraine dringend aufgefordert, sich auf eine Rahmenvereinbarung zum Schutz von Nuklearanlagen während der Kampfhandlungen zu verständigen. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi möchte zur Vermittlung einer solchen Vereinbarung in den nächsten Tagen in die Ukraine reisen, und zwar in die von russischen Kräften gehaltene Sperrzone von Tschernobyl. „Ich bin bereit zu kommen,“ sagte er am Freitag in Wien. Grossi stellte klar, dass er nicht als politischer Vermittler auftrete, sondern allein im Rahmen seines Auftrags für die Sicherheit von Nuklearanlagen. Er stehe mit der ukrainischen wie der russischen Seite in Kontakt. Nach Rückkehr von seiner für Samstag geplanten Reise nach Teheran könne er in die Ukraine kommen.

Grossi nannte sieben Punkte, die essentiell für die Sicherheit und Absicherung von nuklearen Einrichtungen wie Reaktoren oder Lagern von Atommüll seien. Diese müssten in einer entsprechenden Rahmenvereinbarung behandelt werden. An erster Stelle stehe die physische Unversehrtheit der Einrichtungen. Zweitens müssten die Sicherheitssysteme ununterbrochen am Laufen gehalten werden. Das Personal müsse ungehindert seine Arbeit verrichten können. Die Stromversorgung müsse gewährleistet sein. Die Nachschubkette müsse offen bleiben, beispielsweise für Ersatzteile. Die Messysteme für Radioaktivität müssten immer aktiv bleiben. Schließlich müsse eine ständige Kommunikation sichergestellt bleiben.

Russland und Ukraine sollen Selbstverpflichtung erneuern

Diese Punkte habe er auch auf der Dringlichkeitssitzung des IAEA-Gouverneursrats vorgetragen. Alle Vertreter dort hätten ihm voll zugestimmt (das heißt, auch der russische; die Ukraine ist dort derzeit nicht vertreten). „Dennoch wurde gegen den ersten Punkt, die physische Integrität, verstoßen.“ Worte müssten beim Wort genommen werden. Daher wolle die IAEA handeln. „Wir müssen etwas tun“. Die Ukraine habe die IAEA um direkte Unterstützung ersucht, dem müsse im Rahmen des Möglichen nachgekommen werden.

Der IAEA-Generaldirektor forderte eine erneuerte Selbstverpflichtung Russlands und der Ukraine, nicht mehr gegen die sieben Prinzipien zu verstoßen. „Ich schlage einen Rahmen und eine Vereinbarung vor, damit das nie mehr passiert.“ Das organisatorisch zu bewerkstelligen, sei nicht einfach, aber auch nicht unmöglich. Dass das an dem symbolträchtigen Ort der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl stattfinden soll, begründete Grossi mit „einer Anzahl von technischen Gründen“. Es sei aber auch geeignet, „effektiver zu sein in diplomatischen Begriffen“.

„Wir sollten nicht warten bis so etwas passiert“

Grossi berichtete über das Geschehen in der Nacht zum Freitag am Kernkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine. Dabei bezog er sich auf seine Informationen, die ihm seine Ansprechpartner auf ukrainischer Seite aus erster Hand gegeben hätten. Ein Projektil habe ein Gebäude auf dem Gelände des Kraftwerks getroffen. Das Gebäude sei nicht Teil eines der sechs Reaktoren, aber stehe den Reaktorblöcken nahe. Es sei ein lokal begrenzter Brand entstanden, also offenbar nur an diesem Nebengebäude. Das Feuer sei durch den Brandschutz am Werk gelöscht worden. Die Reaktoren und ihr Sicherheitssystem sei „in keiner Weise“ betroffen gewesen. Es sei keine Radioaktivität ausgetreten, die Messsysteme funktionierten weiter.

Bei dem Vorfall seien zwei Personen verletzt worden. Sie gehörten zum Sicherheitspersonal am Kraftwerk. Ob die Verletzungen durch den Brand oder durch Kampfhandlungen verursacht wurden, dazu machte der IAEA-Chef keine Angaben. Er sagte, es sei unbekannt, welcher Art das Geschoss gewesen sei, das den Brand verursacht hat. „Soviel wir wissen“, sei es von den russischen Kräften abgefeuert worden. Er bestätigte, dass der Kontrollraum des Kraftwerks mit allem, was dazugehört, in der Hand des ukrainischen Personals sei, das Gelände aber militärisch von den russischen Truppen kontrolliert werde.

Obgleich der Vorfall bezüglich der Sicherheit des Kernkraftwerks glimpflich ausgegangen ist, sei es schwierig, die gegenwärtige Lage dauerhaft unbeschadet durchzustehen. „Was heute Nacht passierte, zeigt das.“ Grossi verwies auf seine besorgten Mahnungen und Hinweise auf die nuklearen Gefahren in den vergangenen Tagen. „Durch das Projektil … hatten wir eine Situation, die hätte dramatisch werden können. Wir sollten nicht warten bis so etwas passiert.“

Von den anderen fünf ukrainischen Kernkraftwerken gebe es derzeit keine Meldungen über Vorfälle. Auch wegen Tschernobyl gebe es keinen speziellen Anlass zur Besorgnis, die Überwachung und die Messsysteme funktionierten. „Im Moment haben wir eine normale Abnormalität.“ Er beabsichtige im Moment nicht, Personal der IAEA zur Unterstützung in die Ukraine zu schicken. „Zu allererst brauchen wir eine Rahmenvereinbarung. Wenn ja, dann könnte man drüber reden, Leute zu schicken. Aber ich würde nie meine Leute in Gefahr schicken.“