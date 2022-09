Russische Geschichtsbilder : Kampf dem Ukrainertum

Es geschah am 22. April 2022: Auch von dem Freundschaftsbogen, der seit Sowjetzeiten in Kiew die historischen Bindungen zwischen Russland und der Ukraine symbolisierte, ist mittlerweile nicht mehr viel übrig. Bild: AFP

Kurz vor der Invasion Russlands in die Ukraine am 24. Februar erklärte Präsident Wladimir Putin in seiner fast einstündigen Rede, dass die Ukraine als eigenständige Nation eine Schöpfung Lenins sei und dass Russen und Ukrainer in Wahrheit ein Volk seien. Schon im Jahr davor hatte er unter seinem Namen einen zwanzigseitigen Aufsatz mit dem Titel „Über die historische Einheit der Russen und Ukrainer“ veröffentlichen lassen.

Viele Beobachter mögen diese Einlassungen für einen Ausweis putinschen Größenwahns gehalten haben – als Beleg eines Herrschers, der sich in seinem Drang nach Geltung gedemütigt fühlt und nach der Wiederherstellung der So­w­jetunion verlangt. Eine solche Sicht greift viel zu kurz. Nicht erst mit Putin und nicht erst seit dem 21. Jahrhundert hängt ein Großteil der Elite und Bevölkerung Russlands der Vorstellung an, Russen und Ukrainer seien ein Volk. Vielmehr hat diese Erzählung ihre Wurzeln im 17. Jahrhundert. Im ausgehenden 19. Jahrhundert hatte sie den überragenden Teil der russischen Gesellschaft hinter sich versammelt. Die Zarenregierungen hatten das Narrativ ab den 1830er-Jahren mit dem Projekt der „allrussischen Nation“ verknüpft, wonach unter (groß-)russischer Führung die „großrussische“ Nation mit den beiden anderen ostslawischen Ethnien der Weiß- und „Kleinrussen“ zu einer einzigen Nation zu vereinen sei.