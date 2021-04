Ukrainischer Präsident : Angetreten mit großen Versprechen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am 9. April bei einem Frontbesuch in der Ostukraine Bild: EPA

Selten sind in einem Land so viele Solidaritätsanrufe wie in den vergangenen zwei Wochen in der Ukraine eingegangen. Denn die Sorge vor einer militärischen Eskalation zwischen Russland und der Ukraine ist groß. Auslöser sind merkwürdige Truppenverlegungen und Manöver Russlands nahe der Ukraine und auf der annektierten Halbinsel Krim sowie eine russische Kampagne gegen das Nachbarland, dem Moskau unterstellt, bald ein „Srebrenica“, einen Akt des Völkermords, begehen zu können.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. F.A.Z.



Unter anderen rief der amerikanische Präsident Joe Biden bei Wolodymyr Selenskyj an. Am Wochenende besuchte Selenskyj Ankara. Präsident Recep Tayyip Erdogan versicherte dem ukrainischen Präsidenten, „die Besetzung der Krim nicht anzuerkennen“. Zugleich nahmen russische wie amerikanische Kriegsschiffe Kurs auf das Schwarze Meer.