Russland und Ukraine : Wie die Getreideabkommen zustande gekommen sind

Kurz vor der vom türkischen Präsidialamt für Freitagnachmittag angekündigten Unterzeichnung des Abkommens, mit dem der Export von Getreide über die durch den Krieg blockierten ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer wieder möglich werden soll, hielt es Mychajlo Podoljak nötig, einige Dinge klarzustellen: Die Ukraine werde keine direkte Vereinbarung mit Russland unterzeichnen, schrieb der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf Twitter.

Vielmehr sollten beide Seiten spiegelbildlich Vereinbarungen mit der Türkei und den Vereinten Nationen unterzeichnen, die die Einigung vermittelt hatten. Die Frachtschiffe mit dem ukrainischen Korn würden nicht von russischen Schiffen eskortiert, es werde auch keine Vertreter Russlands in den ukrainischen Häfen geben, so Podoljak weiter. Alle Überprüfungen von Frachtschiffen würden, sofern nötig, in türkischen Gewässern von gemeinsamen Teams vorgenommen. Und im Falle von Provokationen werde unverzüglich militärisch reagiert.

Selenskyj sagte nur einen Satz zu den Verhandlungen

Die Äußerungen Podoljaks richteten sich auch an die ukrainische Öffentlichkeit, die der Einigung wegen der damit für die Ukraine einhergehenden Sicherheitsrisiken mit gemischten Gefühlen entgegensah. Dass die Vereinbarung tatsächlich am Freitag unterzeichnet werden könnte, wurde am Donnerstagabend durch Ankündigungen des türkischen Präsidialamts und der Vereinten Nationen bekannt. UN-Generalsekretär António Guterres sei auf dem Weg nach Istanbul, teilte dessen Sprecher mit – schränkte jedoch ein, die Situation sei noch „ein wenig beweglich“. Der stellvertretende russische Außenminister Andrej Rudenko sprach derweil von „dynamischen“ und „konstruktiven“ Gesprächen, während der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache nur einen Satz zum Thema sagte: Er hoffe für Freitag auf gute Nachrichten zur Beendigung der Blockade der ukrainischen Häfen.

Die Grundzüge der Vereinbarung, die den Export von Getreiden aus den ukrainischen Häfen Odessa, Tschornomorsk und Juschne ermöglichen soll, waren schon nach den Gesprächen vorige Woche bekannt geworden. Sie standen aber zum einen unter dem Vorbehalt, dass der russische Präsident Wladimir Putin während des Treffens mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Teheran am Dienstag zustimmt.

EU: Keine Sanktionen auf Lebensmittel- und Düngeexporte

Zum anderen waren viele Details noch nicht geklärt – etwa, wo genau die Kontrolle der leeren Frachtschiffe stattfinden soll, die die ukrainischen Häfen anlaufen. Russland will sicherstellen, dass sie keine Waffen in die Ukraine bringen. Außerdem verlangte Russland die Aufhebung von angeblichen Behinderungen seiner Getreideexporte. Die EU stellte darauf nochmals klar, dass Lebensmittel- und Düngerexporte aus Russland von den von ihr verhängten Sanktionen ausdrücklich ausgenommen seien.

Besonders heikel für die Ukraine ist die Räumung der Seeminen, die die ukrainische Schwarzmeerküste vor russischen Angriffen schützen sollen. Laut einem Bericht der „New York Times“ sollen sie nur teilweise beseitigt werden. Die Schiffe sollen zudem von Kapitänen der ukrainischen Marine oder der ukrainischen Küstenwache durch die Minengürtel gesteuert werden, bevor sie in internationalen Gewässern von nichtukrainischen Crews übernommen werden. In ukrainischen Getreidelagern befinden sich noch immer fast zwanzig Millionen Tonnen der Ernte vom vorigen Jahr. Dieser Platz wird nun für die gerade angelaufene neue Ernte benötigt. Sonst droht für die Ukraine ein doppelter Verlust, weil die neue Ernte verderben könnte.

UN-Generalsekretär Guterres hat die Unterzeichnung einer Vereinbarung über den Export von Getreide aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen in Istanbul als „Vereinbarung für die Welt“ bezeichnet. Zu Beginn der Zeremonie sagte er, die Einigung werde helfen, die globale Lebensmittelkrise zu mildern, die durch den Krieg in der Ukraine verursacht worden ist. Der türkische Präsident Tayyip Erdogan sagte: „Wir sind stolz, dass wir hilfreich bei einer Initiative waren, die eine große Rolle bei der Lösung der globalen Lebensmittelkrise spielen wird.“