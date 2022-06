Ukraine und Moldau : Breite Unterstützung der EU für den Kandidatenstatus

Konrad Szymanski, Pascual Navarro und Clement Beaune am 21. Juni in Luxemburg Bild: EPA

Vor dem Europäischen Rat am Donnerstag zeichnet sich unter den Mitgliedstaaten breite Unterstützung für den Vorschlag der EU-Kommission ab, die Ukraine und Moldau zu Beitrittskandidaten zu ernennen. Es gebe einen „breiten, sogar vollständigen Konsens“ dazu, sagte der französische Europaminister Clément Beaune nach einem vorbereitenden Treffen der Europaminister am Dienstag in Luxemburg. Kein Land habe grundsätzliche Einwände erhoben. Mehrere Staaten, an der Spitze Österreich, drangen zwar darauf, dass es auch Fortschritte für die Länder des westlichen Balkans geben solle. Kein Land habe dies aber zur Vorbedingung für eine Entscheidung zur Ukraine und zu Moldau gemacht, sagte Beaune.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Die österreichische Ministerin Karoline Edtstadler forderte vor dem Treffen, alles zu tun, „um den Ländern des Westbalkans zu einem nächsten Schritt zu verhelfen, die seit Jahren in einer Warteschleife hängen“. Sie ließ aber offen, welche Schritte dies sein müssten und ob dies für Wien eine Bedingung sei, um einem Kandidatenstatus für die Ukraine und Moldau zuzustimmen. Sie wolle ausloten, „was möglich ist“, und Allianzen schmieden, sagte die ÖVP-Politikerin. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer hatte zuvor mehrfach ein Junktim hergestellt, mal mit der Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien, mal mit der Verleihung des Kandidatenstatus an Bosnien-Hercegovina, das sich seit 2016 darum bemüht.

Weitere Bedingungen für Beitrittsverhandlungen

Beaune bestätigte, dass sich die französische Ratspräsidentschaft „sehr aktiv“ darum bemühe, die Blockade der bulgarischen Regierung gegen Verhandlungen mit Nordmazedonien aufzuheben. Beide Seiten hätten in den letzten Monaten Anstrengungen gemacht, um den Konflikt zu lösen. „Ich hoffe, dass uns das bis zum Europäischen Rat gelingen wird“, sagte Beaune, doch blieben Risiken und Ungewissheiten. Er verwies auf die schwierige politische Lage in Bulgarien, wo sich die Regierung in einer schweren Krise befindet.

Beaune hob hervor, dass der Kandidatenstatus für die Ukraine und Moldau nur eine „Etappe“ auf dem Weg zu einem EU-Beitritt sei und beide Länder weitere Bedingungen erfüllen müssten, bevor Beitrittsverhandlungen eröffnet werden könnten. Der französische Europaminister warb vor diesem Hintergrund abermals für den Vorschlag von Präsident Emmanuel Macron, eine „europäische politische Gemeinschaft“ einzurichten – für Länder, die (noch) nicht Mitglied der Europäischen Union sind. Es gehe dabei nicht um eine Alternative zur EU, sondern darum, ein politisches Feld zu schaffen, „dass es der Ukraine schnell erlaubt, eine Verbindung mit dem europäischen Projekt einzugehen“.

Mehr zum Thema 1/

Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt Anna Lührmann sagte, dass das Wohl und die EU-Perspektive des Balkans auch für die Bundesregierung Priorität hätten. „Es muss jetzt auch darum gehen, dass vom Europäischen Rat am Freitag ein Signal Richtung Kosovo gesendet wird, dass endlich die Visaliberalisierung kommt“, forderte sie. Dies hatte die EU-Kommission schon 2018 vorgeschlagen, es wurde aber von Frankreich und den Niederlanden im Rat blockiert.