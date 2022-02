Überfall auf Ukraine : Südkorea will Russland nicht zu sehr verärgern

Die Antwort der südkoreanischen Regierung auf die Eskalation der Krise zwischen Russland und Ukraine kam zögerlich. Als Amerika und Europa, Japan und Australien am Mittwoch schon Sanktionen gegen Russland ergriffen, hielt die Regierung in Seoul sich bedeckt. Die Rede war von diplomatischen Kontakten und Optionen, die man sich offenhalte. Am Donnerstag erklärte das Außenministerium dann, das Land habe keine andere Wahl als sich Sanktionen anzuschließen, falls Russland mit einem ausgewachsenen Krieg vorangehe. Was genau hinter dieser kryptischen Formulierung zu verstehen sei, ließen Regierungssprecher offen.

Erst nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin den Einmarsch angekündigt hatte, wurde es etwas präziser. Präsident Moon Jae-in ließ sich nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats mit den Worten zitieren, Südkorea werde sich internationalen Sanktionen gegen Russland anschließen. Welche konkreten Schritte Seoul ergreifen will blieb aber auch dann noch unklar. Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte nach Agenturberichten, Südkorea wolle keine unilateralen Sanktionen setzen. Nachbar Japan drohte dagegen schon, seine Wirtschaftssanktionen gegen Russland weiter zu verschärfen.

Ein Grund für die Zurückhaltung in Seoul lässt sich im Wirtschaftlichen vermuten. Als der Westen Moskau nach der Annexion der Krim 2014 mit Sanktionen belegte, halbierte sich Südkoreas Export nach Russland. Dieser Schock sitzt tief. Der Export nach Russland macht 1,5 Prozent der südkoreanischen Ausfuhr aus. Auf der Einfuhrseite sind es 2,8 Prozent, hier handelt es sich zum Beispiel um wichtige Rohstoffe und Spezialgase. Mindestens ebenso wichtig für das zögerliche Agieren Südkoreas ist nach Meinung von südkoreanischen Kommentatoren Nordkorea.

Moon will in den letzten Wochen seiner Amtszeit, die im Mai endet, Russland nicht zu sehr verärgern und die Chance auf eine friedliche Annäherung Nord- und Südkoreas wahren. Russland ist dabei ein wichtiger Spieler, mit dem Südkorea seit 2008 eine strategische Partnerschaft pflegt. Noch zu Beginn dieser Woche hatte Moon seinen Sicherheitsberatern auferlegt, aktiv sicherzustellen, dass die Lage in der Ukraine keinen negativen Einfluss auf die Bemühungen um den innerkoreanischen Friedensprozess habe. Der linksliberale Moon steht mit der Zurückhaltung gegen Russland in einer Tradition. Auch seine konservative Amtsvorgängerin Park Geun-hye schreckte 2014, als Russland die Krim besetzte, vor Wirtschaftssanktionen zurück, um das Verhältnis zu Moskau nicht zu belasten.