Misstrauen gegenüber Moskau : Die Ukrainer stellen sich auf einen Zermürbungskrieg ein

In Kiew glaubt man nicht an einen „Rückzug“ der russischen Truppen. Die Ukrainer fürchten eine neue Taktik Moskaus könne zu Angriffen auf Eisenbahnen und Straßen führen.

Ukrainische Flüchtlinge am Dienstag an der polnisch-ukrainischen Grenze beim polnischen Dorf Medyka Bild: AFP

Mehrmals täglich veröffentlicht der ukrainische Generalstab kurze Lageberichte. In der Nacht auf Mittwoch heißt es darin, die russischen Streitkräfte setzten den Abzug von Truppen aus der Umgebung von Kiew und Tschernihiw fort; es handle sich vermutlich um eine Umgruppierung mit dem Ziel, sich auf den Osten der Ukraine zu konzentrieren. Das Ziel dieses „Rückzugs“, den die ukrainischen Militärs in Anführungszeichen gesetzt haben, sei es, die ukrainische Armeeführung in die Irre zu führen. Es solle der falsche Eindruck erweckt werden, dass die russische Armee den Versuch aufgegeben habe, Kiew zu blockieren.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Am Mittwochmittag schreibt der Generalstab dann, möglicherweise habe der Feind „zeitweilig“ den Versuch aufgegeben, Kiew einzukreisen. Doch wird festgestellt, dass sich die russischen Truppen nun am Atomkraftwerk Tschernobyl konzentrierten – gut hundert Kilometer nördlich von Kiew. Außerdem gebe es in Belarus entlang der ukrainischen Grenze Truppenbewegungen. In der Gegend von Isjum südlich von Charkiw hätten die russischen Truppen ihre Anstrengungen verstärkt, weiter vorzurücken.

Angriffe auf Kiew nicht eingestellt

Charkiw und mehrere weitere Städte in der Ostukraine wurden mit Raketen und Artillerie beschossen. So stellte sich aus der Sicht des ukrainischen Militärs dar, was die russischen Unterhändler nach den Gesprächen in Istanbul am Dienstag als Zeichen der Entspannung dargestellt haben: eine „kardinale Verringerung der militärischen Aktivität“ rings um Kiew und Tschernihiw.

Für die ukrainischen Militärs ist das nur eine taktische Veränderung im Verhalten der Invasoren, auf die sie antworten müssen. Auch auf russischer Seite ist am Tag nach den Verhandlungen nicht mehr von Deeskalation die Rede. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, nachdem es gelungen sei, die Ukrainer zu einer Konzentration ihrer Kräfte um die großen Städte zu zwingen, wende man sich nun dem eigentlichen Ziel zu, der „Befreiung“ des Donbass.

Nach ukrainischen Angaben wurden von russischer Seite nicht einmal die eigenen Ankündigungen eingehalten: Leider sei die militärische Aktivität um Kiew und Tschernihiw nicht geringer geworden, sagte ein Berater des ukrainischen Innenministers am Mittwochmorgen ukrainischen Medien. In der Nacht habe es Angriffe auf die beiden Städte und Ortschaften im Gebiet zwischen ihnen gegeben.

„Signale übertönen nicht die Explosionen der russischen Geschosse“

Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Ukrainer schon in seiner Videoansprache am Dienstagabend davor gewarnt, den positiven Signalen von den Verhandlungen viel Bedeutung beizumessen: „Diese Signale übertönen nicht die Explosionen der russischen Geschosse.“ Es gebe keinen Grund zum Vertrauen in die Worte des „einen oder anderen Vertreters jenes Staates, der weiter kämpft, um uns zu vernichten“. Er warnte: „Sie haben noch immer genug Technik und ausreichend absolut rechtlose Menschen, die sie in den Kessel dieses Krieges werfen können“.

In Kiew stellt man sich darauf ein, dass der Kreml nun versucht, die Ukraine zu zermürben. „Die Russen denken, dass es ungeachtet unseres Widerstands und der gegen sie gerichteten Sanktionen ausreichend Ressourcen haben, um einen langen Krieg durchzustehen“, sagte der Parlamentarier Serhij Rachmanin aus dem Verteidigungsausschuss dem ukrainischen Portal „Nowoje Wremja“. „Jetzt versuchen sie, das ausbluten zu lassen, was unserer Wirtschaft und unseren Streitkräften zu leben ermöglicht.“

Mehr zum Thema 1/

Als Beleg dafür nennt Rachmanin die Luftschläge gegen Treibstofflager und ölverarbeitende Betriebe, die seit Tagen zu beobachten sind. Ein Raketenangriff auf Browary bei Kiew am Dienstag galt einem Lebensmittellager. „In nächster Zeit sind Schläge gegen die Arterien zu erwarten – Eisenbahnen und Straßen“, sagte Rachmanin. So sollten die Ukrainer von den Versorgungswegen abgeschnitten werden.

Racheakt gegen Gebietsgouverneur?

Vermutlich in der Erwartung, sie bei einem raschen eigenen Vormarsch zu benötigen, hatten die russischen Streitkräfte die großen Verkehrswege bisher verschont. Dieses Kalkül könnte sich nun ändern. Auch der Raketenschlag auf das Verwaltungsgebäude in Mykolajiw am Dienstag, durch den nach jüngsten Angaben 15 Menschen getötet wurden, wird als Ausdruck einer neuen russischen Taktik gewertet. Er versuche, selbst in diesem Angriff etwas Positives zu entdecken, sagte der Gebietsgouverneur Witalij Kim in einem Selfievideo am Dienstag: Offensichtlich wollten die Russen Mykolajiw, an dessen Stadtrand sie bereits standen, derzeit nicht einnehmen.

Denn wer eine Stadt kontrollieren wolle, zerstöre nicht das Verwaltungsgebäude, von dem aus deren gesamte Infrastruktur gesteuert werde. Manche Beobachter freilich sahen darin einen gezielten Racheakt an Kim, der eine Schlüsselrolle bei der Verteidigung der Stadt gespielt hat, mit seinen unverwüstlichen optimistischen Videobotschaften ein Star in den sozialen Medien geworden ist und dabei als russischsprachiger Halbkoreaner die russische Propaganda von der nazistischen Ukraine verspottet.