Umkämpfte Stadt in Ostukraine : Kiew: Situation in Soledar „schwierig“

In der Region dauerten „die heftigsten und schwersten Kämpfe“ an, sagte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin. Auf russischer Seite gebe es „schwere Verluste“. Das russische Militär äußerte sich zunächst nicht zur Lage.

Ukrainische Soldaten schauen auf Rauch, der nach Kämpfen zwischen der Ukraine und Russland am 11. Januar 2023 in Soledar aufsteigt. Bild: AP

Trotz des Versuchs der ukrainischen Streitkräfte, die Kontrolle über die heftig umkämpfte ostukrainische Stadt Soledar zu behalten, ist die Situation dort nach ukrainischen Angaben „schwierig“. „Die heftigsten und schwersten Kämpfe dauern heute in der Region Soledar an“, sagte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Ganna Maljar am Donnerstag vor Journalisten. „Trotz der schwierigen Situation kämpfen die ukrainischen Soldaten hartnäckig“, sagte sie.

Russland schicke „Tausende seiner Bürger auf die Schlachtbank, aber wir halten uns gut“, sagte Maljar. Auf russischer Seite gebe es „schwere Verluste“, sagte sie. Das russische Militär äußerte sich am Donnerstag zunächst nicht zur Lage in und um Soledar.

Prigoschin: Haben Leiche eines vermissten Briten gefunden

Die Behauptung der russischen Söldnergruppe Wagner, sie habe die Stadt in der Region Donezk eingenommen, war am Mittwoch sowohl von Moskau als auch von Kiew zurückgewiesen worden. Anfang dieser Woche hatte der Chef der Söldnergruppe, Jewgeni Prigoschin, behauptet, die Miliz habe Soledar erobert. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte daraufhin, die Kämpfe dauerten an. Auch die Ukraine bestritt eine vollständige Übernahme.

Prigoschin behauptete am Donnerstag, man habe in Soledar die Leiche eines vermissten Briten gefunden. Auf einem Telegram-Kanal, der den Söldnern zugeordnet wird, wurden am Mittwochabend Fotos gepostet, die die Dokumente von zwei Briten zeigen sollen. Die Leiche eines der Männer sowie die Ausweise seien in Soledar gefunden worden, heißt es. Über das Schicksal des zweiten Vermissten lagen keine Angaben vor. Aus der Mitteilung ging nicht hervor, auf welcher Seite der vermisste Brite gekämpft hatte.

Vom Außenministerium in London hieß es vor wenigen Tagen, dass zwei Briten in der Ukraine vermisst werden. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind in der Ukraine nach verschiedenen Medienberichten bereits Dutzende ausländische Kämpfer ums Leben gekommen. Die meisten von ihnen unterstützten die ukrainischen Streitkräfte.

Der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak nannte die Kämpfe um Soledar und das nahegelegene Bachmut am Mittwoch die „blutigsten“ Gefechte seit Beginn der russischen Invasion.

Soledar liegt in der von Moskau beanspruchten Region Donezk in der Nähe der seit Monaten schwer umkämpften Stadt Bachmut. Beide Seiten hatten zuletzt heftige Kämpfe um Soledar gemeldet.

Sollten russische Kämpfer Soledar einnehmen, wäre dies der erste bedeutende militärische Sieg für Moskau seit Monaten. Laut Podoljak könnte jedoch Bachmut – und damit Soledar – ein Ausgangspunkt sein, um die von Russland kontrollierte Stadt Donezk zurückzuerobern.