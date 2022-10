Selenskyjs Aufruf : Von 7 Uhr bis zum späten Abend: Strom sparen!

Russland greift weiterhin die Energieinfrastruktur in der Ukraine an. Die ukrainische Armee sieht die wachsende Gefahr eines neuerlichen russischen Angriffs aus Belarus. Ziel seien die Transportwege für Waffen aus dem Westen.

Wegen der russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur hat die ukrai­ni­sche Führung die Ukrainer zu einer drastischen Reduzierung ihres Stromverbrauchs aufgefordert. Am Donnerstag sollten die Menschen von sieben Uhr morgens an bis in den späten Abend so wenige elektrische Geräte wie möglich einschalten. Nur so könne es gelingen, das Netz bald wieder zu stabilisieren, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Robert Putzbach Redakteur in der Politik Folgen Ich folge

Der Stromversorger Ukrenerho hatte zudem geplante Stromabschaltungen angekündigt, die höchstens vier Stunden dauern sollten. Das sei zur Entlastung der Netze notwendig, um Reparaturen zu ermöglichen. Es sei nicht auszuschließen, dass man die Menschen öfter um solche Hilfe bitten werde, wenn es kälter werde, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns.

Die ukrainische Armee meldete auch in der Nacht zu Donnerstag wieder Angriffe, etwa auf die Städte Mykolajiw und Krywyj Rih; dort fiel nachts in einigen Stadtteilen der Strom aus. Im Gebiet Iwano-Frankiwsk in der Westukraine wurde für Donnerstag und Freitag der Stromverbrauch für zwanzig energieintensive Industrieunternehmen eingeschränkt, nachdem dort am Mittwoch ein Kraftwerk schwer beschädigt worden war. In der Stadt Ternopil in der Westukraine und im zentralukrainischen Poltawa kündigten die lokalen Behörden den Einsatz von Patrouillen an, die kon­trollieren sollen, dass Unternehmen ihre Außenbeleuchtung abschalten.

Russland zieht offenbar schweres Gerät aus Cherson ab

Nach Erkenntnissen des britischen Verteidigungsministeriums erwägen die russischen Streitkräfte im Süden der Ukraine im Gebiet Cherson einen Rückzug ihrer Truppen vom westlichen Ufer des Dnipro. Darauf deute auch der Auftritt des russischen Generals Sergei Surowikin am Mittwoch im russischen Fernsehen hin, der von „schwierigen Entscheidungen“ gesprochen hatte. Ein solcher Rückzug werde jedoch schwierig, weil die ukrainische Armee in den vergangenen Monaten die Brücken in der Region zerstört hat, um den Nachschub der Besatzer zu erschweren.

Der russische Dienst von Radio Liberty berichtet am Donnerstag auf der Grundlage der Auswertung von Satellitenbildern, dass die russischen Truppen bei Cherson schon damit begonnen hätten, schwere Technik über den Dnipro abzuziehen. Der ukrainische Generalstab sah Anzeichen dafür, dass die russische Armee kampferfahrene Truppen abziehe und diese Operation durch frisch mobilisierte Soldaten decken lasse, die den Vormarsch der ukrainischen Truppen verlangsamen sollten. Ein Mitglied des ukrainischen Generalstabs sagte während eines Briefings am Donnerstag, laut Erkenntnissen der Aufklärung sei es die „Aufgabe Nummer 1“ der rus­sischen Truppen, die Landverbindung zur Krim zu halten.

Er sagte zudem, dass die ukrainische Armee es für zunehmend wahrscheinlich halte, dass Russland an der nördlichen Front einen neuen Angriff aus Belarus beginnen könnte. Das Ziel sei jedoch nicht wie zu Beginn des rus­sischen Einmarsches die Einnahme von Kiew. „Diesmal könnte an der westlichen Grenze angegriffen werden, um die wichtigen Versorgungslinien für westliche Waffen und militä­rische Ausrüstung abzuschneiden.“

Mehr zum Thema 1/

Nach Erkenntnissen des ukrainischen Militärs befänden sich auf Flughäfen in Belarus Kampfflugzeuge, die mit Raketen vom Typ Kinschal bewaffnet werden könnten. Von Radio Liberty veröffentlichte Satellitenbilder zeigen eine Ansammlung von Militärgerät und Ausrüstung auf dem Flugplatz Sjabrowka nahe der belarussisch-ukrainischen Grenze.