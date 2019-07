Wahl in der Ukraine : Selenskyjs Partei liegt nach ersten Prognosen vorn

Die Partei „Der Diener des Volkes“ des neuen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat in der Ukraine einen klaren Sieg errungen. In der vorgezogenen Parlamentswahl am Sonntag kam sie Befragungen an den Wahllokalen zufolge mit ihrer Landesliste auf etwa 44 Prozent der Stimmen. Vertreter der jungen Partei waren am Wahlabend zuversichtlich, auch einen großen Teil der Direktmandate in den Wahlkreisen zu bekommen, die getrennt von den Listenmandaten vergeben werden. Das wäre der bisher größte Wahlerfolg einer Partei, seit die Ukraine 1991 unabhängig wurde. Die Partei des bisherigen Schauspielers Selenskyj ist proeuropäisch und hatte damit geworben, den Krieg im Donbass beenden und die Korruption im Land bekämpfen zu wollen. Auf Platz zwei kam mit gut zwölf Prozent die „Oppositionsplattform – Für das Leben“. In ihr sind Mitstreiter des 2014 nach Russland geflohenen Präsidenten Viktor Janukowitsch versammelt.

Die Fünf-Prozent-Hürde überwanden außerdem die Parteien des früheren Präsidenten Petro Poroschenko und der zweifachen Regierungschefin Julia Timoschenko mit jeweils acht Prozent. Auch eine neue Partei des Rocksängers Swjatoslaw Wakartschuk war mit sechs Prozent erfolgreich. Erste aussagekräftige Ergebnisse werden in der Nacht zum Montag erwartet.

Es wird damit gerechnet, dass der Präsident eine Koalition eingehen muss, um mit einer Mehrheit im Parlament die dringend nötigen Reformen in der von Korruption und Armut geprägten ehemaligen Sowjetrepublik anzugehen. Der 41 Jahre alte Selenskyj benötigt die Parlamentsmehrheit auch, um – wie versprochen – den Krieg im Osten des Landes zu beenden. Das Parlament muss zum Beispiel Schritte beschließen, die eine Umsetzung des Minsker Friedensplans ermöglichen. Nach UN-Schätzungen sind bei dem Konflikt rund 13.000 Menschen gestorben.

Senkung der Preise für Gas und Strom wichtigstes Thema

Die Wahl des Schauspielers zum Präsidenten im Mai diesen Jahres war eine klare Protestwahl – seine politische Unerfahrenheit war sein Vorteil, da ihm keiner der bisherigen Missstände angelastet wurde und er als ehrlich und nicht „verfilzt“ galt. Zugleich bedrücken der Stellungskrieg gegen russische und prorussische Kämpfer im Donbass und der daraus resultierende wirtschaftliche Einbruch die Menschen; das Wirtschaftsniveau der Vorkriegszeit ist trotz Wachstums noch lange nicht erreicht.

Eine Umfrage in dieser Woche ergab, was für die Bevölkerung die brennendsten Anliegen sind: eine Senkung der Preise für Gas, Strom und andere Leistungen (64 Prozent), höhere Löhne und Renten (63), ein besseres Gesundheitswesen (36). „Kampf gegen die Korruption“ nannten 24, die „Lösung des Donbass-Problems“ 22 Prozent. Eine andere Umfrage dieser Tage ergab, der Präsident solle in erster Linie „den Krieg im Donbass beenden“ (65 Prozent). Selenskyj selbst nannte bisher Korruptionsbekämpfung und Wirtschaftsförderung einerseits, die Frage von Krieg und Frieden andererseits als seine Prioritäten.

Bisher setzte er oft deutlich andere Akzente als sein Vorgänger Petro Poroschenko. Für ihn und seine Partei „Sluha Narodu“ ist etwa die Integration der teils ukrainisch-, teils russischsprachigen Gesellschaft wichtiger als die Förderung der ukrainischen Sprache oder die Festigung der (im Januar gegründeten) eigenständigen Orthodoxen Kirche der Ukraine.

Auch außenpolitisch, gegenüber Kriegsgegner Russland, schlug er andere Töne an: „Mein Lieblingswort ist nicht Sanktionen. Mein Lieblingswort ist Frieden.“ Das brachte ihm im April in manchen überwiegend russischsprachigen Gebieten Ergebnisse von mehr als 80 Prozent. Allerdings will Selenskyj den West- und Europakurs, den Beitritt zu EU und Nato, die beide von einer Mehrheit der Bevölkerung erhofft werden, weiterverfolgen.