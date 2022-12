Lob von Selenskyjs Kanzleichef : „Der Tanker Deutschland wendet“

Die Teppiche schlucken jeden Ton, die Lüster sind aus. In den Korridoren des Kiewer Präsidialamts ist es so stockfinster wie in jedem ukrainischen Luftschutzkeller, wenn Wladimir Putins Raketen wieder ein Kraftwerk getroffen haben und der Strom ausfällt. Nur dass es in den monumentalen Treppenhäusern und Säulensälen des Präsidentenpalasts auf dem Petschersker Berg über der Stadt nicht nur manchmal dunkel ist, sondern immer. Sicherheit geht vor, und wenn ein russischer Sabotagetrupp es einmal wagen sollte, hier, im Zentrum der ukrainischen Staatlichkeit, einen Angriff zu wagen, soll er nicht so leicht seinen Weg finden. So werden Besucher also am Eingang von einem diskreten Amtsboten mit Handylampe abgeholt und dann über viele Treppen und um viele Ecken durchs Dunkel geleitet.

Die Eingangshalle ist übrigens keine Halle mehr. Wälle aus Sandsäcken ziehen sich kreuz und quer durch den Saal, unterbrochen von Schießscharten und engen Durchgängen mit Metalldetektoren. Eine innere Festung, ein Labyrinth. Die Wachen tragen keine Paradeuniform mehr, wie früher, sondern Kampfmontur mit Wollmütze, Kalaschnikow und Dreitagebart. Ganz wie Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Führungsgruppe. Nur die Sekretärinnen machen da nicht mit. Sie sind sorgfältig manikürt und hoch gestöckelt wie eh und je in der Ukraine.

Endlich, am Ende eines endlosen Korridors, plötzlich ein Lichtkegel. Eine Tür ist rechts aufgegangen, aus einer Amtsstube fällt scharfes Neonlicht auf den Läufer. Igor Schowkwa, stellvertretender Kanzleichef und außenpolitischer Berater des ukrainischen Präsidenten, sitzt in einem gewaltigen Büro mit stehengebliebener Standuhr unter einer Fahne der Ukraine und einer der Europäischen Union.

Herr Schowkwa, manche Deutsche und amerikanische Politiker raten der Ukraine, mit Russland auch dann einen Waffenstillstand zu suchen, wenn noch nicht alle russisch besetzten Gebiete zurückerobert sind. Werden Sie gegen Ihren Willen zu Verhandlungen gedrängt?

Niemand drängt uns zu Verhandlungen gegen unseren Willen. Solche Vorschläge habe ich weder von unseren deutschen noch von unseren amerikanischen Freunden gehört und auch nicht von Vertretern anderer Staaten. Es ist ein russisches Narrativ, dass wir unsere Gegenoffensive im Winter unterbrechen würden. Das wird nicht passieren.

Das Mantra der Deutschen ist ja, dass die Ukraine so viel Hilfe bekommt, wie sie benötigt. Glauben Sie diesem Versprechen? Oder fürchten Sie, da könnte es einen unausgesprochenen Nebensatz geben, etwa so: „Wir helfen, aber nicht für einen vollständigen ukrainischen Sieg, sondern nur für einen Waffenstillstand, der den Russen vielleicht einen Teil des eroberten Territoriums überlassen würde“?

Deutschland hat begonnen, uns in ernstzunehmendem Umfang Waffen zu liefern. Am Anfang des Krieges war das noch nicht so. Wir nutzen diese Waffen, um das Territorium zu verteidigen, das wir heute kontrollieren, und für unsere Gegenoffensive. Die Panzerhaubitze 2000 und den Raketenwerfer MARS braucht man zum Beispiel, um besetzte Gebiete zu befreien.

Ist das also eine „Zeitenwende“ zwischen Berlin und Kiew?

Ja. Deutschland ist ein großer Tanker, und wenn er wendet, dann wendet er. Vielleicht langsam, aber er wendet. Und Deutschland hat sich sehr ernsthaft zur Unterstützung der Ukraine hingewendet. Vielleicht ist das Tempo noch zu langsam, aber es ist viel besser, als es war. Sie kennen unsere Haltung zu westlichen Kampfpanzern. Deutschland zögert genau wie andere Alliierte, uns seine berühmten Leopard-2-Panzer zu liefern. Das wäre aber logisch: Wenn ihr uns Artillerie gebt, warum dann nicht auch Panzer und Schützenpanzer?