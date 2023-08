Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Rede am Unabhängigkeitstag am 24. August Bild: dpa

Am ersten Tag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukra­ine vor anderthalb Jahren hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Ukrainern versprochen, ständig im Kontakt mit ihnen zu bleiben und sie über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Seither hat er jeden Tag eine Videoansprache veröffentlicht. Darin berichtet er über Treffen mit ausländischen Politikern, die Lage an der Front, Zusagen über Waffenlieferungen, Initiativen zur Förderung der Wirtschaft, den Kampf gegen die Korruption. Aber in dieser ganzen Zeit hatte er keinem ­ukrainischen Medium ein Exklusivinterview gegeben.

Das war aufgefallen, es hatte bereits einzelne Stimmen der Kritik daran gegeben. Am Sonntagabend hat nun der Fernsehsender 1+1 ein einstündiges Interview mit Selenskyj ausgestrahlt, das am Freitagabend aufgezeichnet worden war. In Selenskyjs Laufbahn spielt dieser Sender eine besondere Rolle: Dort wurde von 2015 an die Serie „Diener des Volkes“ ausgestrahlt, in der er den ukrainischen Präsidenten spielt. Während des Präsidentschaftswahlkampfs 2019 ergriff 1+1 eindeutig Partei für Selenskyj.

In dem am Sonntag veröffentlichten Interview nahmen innenpolitische Themen einen breiten Raum ein. Gleich in der ersten Frage ging es um den Kampf gegen die Korruption. Ob er die Kraft habe, zwei Kriege gleichzeitig zu führen – den zur Verteidigung des Landes und den gegen die Korruption –, fragte ihn die Journalistin Natalija Mosejtschuk. Das sei für ihn eine Frage der Prioritäten, sagte Selenskyj: Priorität habe eindeutig die Lage an der Front, doch natürlich müsse er sich auch mit Korruption befassen. Er kündigte eine Gesetzesinitiative an, nach der unter dem Kriegsrecht Korruption mit Landesverrat gleichgesetzt werden solle. Auf Dauer könne eine solche Regelung nicht Bestand haben, doch in der gegenwärtigen Situation könne sie helfen, sagte Selenskyj. Es sei jedoch wichtig, nicht „jedes Mal auf diesen oder jenen besonders scharfen, empörenden Fall zu schauen. Wir müssen systematische Dinge einführen.“ Derzeit würden „sehr ernsthafte“ Instrumente vorbereitet, die Staatsdiener von ungesetzmäßiger Bereicherung abhalten sollten: „Aber das ist nicht die Erschießung, das ist kein Stalinismus.“

„Wahlen müssen für uns und die ganze Welt legitim sein“

In dem nun angekündigten Gesetzentwurf ist laut einem Bericht des Nachrichtenportals zn.ua vorgesehen, dass nicht nur die Antikorruptionsbehörde NABU gegen Fälle von Bestechung vorgehen soll, sondern auch der Geheimdienst SBU. Allerdings seien die westlichen Partner der Ukraine skeptisch, da sie darin „einen Anschlag auf die Unabhängigkeit des Antikorruptionssystems“ sähen. NABU ist eine unabhängige Behörde, während der SBU vom Präsidialamt kon­trol­liert wird.

Selenskyj wurde auch gefragt, wie er zu der in der vergangenen Woche vorgebrachten Forderung des republikanischen amerikanischen Senators Lindsey Graham stehe, trotz des Kriegs Wahlen abzuhalten. Normalerweise hätte in der Ukraine im Sommer eine Parlamentswahl stattfinden müssen; der nächste reguläre Termin für die Präsidentenwahl ist im Frühjahr kommenden Jahres. Selenskyj erinnerte daran, dass nach der geltenden Gesetzeslage Wahlen unter dem Kriegsrecht verboten seien. Das könne das Parlament zwar ändern, doch dafür müssten auch die westlichen Partner Voraussetzungen erfüllen. Zum einen sei dafür Geld notwendig: „Ich werde kein Geld für Waffen nehmen und es für Wahlen ausgeben“, sagte er. Zum anderen müssten die Europäer die Infrastruktur dafür schaffen, dass die ukrainischen Flüchtlinge abstimmen könnten, dazu sei die Ukraine nicht in der Lage. „Und das Wichtigste: Wir müssen das gemeinsam riskieren. Es muss Wahlbeobachter auch in den Schützengräben geben.“ Denn die Wahlen müssten „für uns selbst und für die ganze Welt legitim sein“. Er wolle Wahlen, sagte Selenskyj, denn er wolle nicht, dass in der Gesellschaft der Eindruck entstehe, dass die Regierung an der Macht festhalte.

In dem Interview ging Selenskyj ausführlich auf die Frage ein, warum die Ukraine die Kriegshandlungen nicht auf russisches Gebiet tragen dürfe: „Es gibt ein großes Risiko, dass wir dann alleine dastehen.“ Die Ukraine werbe nicht nur um die Unterstützung jener Staaten, die von Anfang an Partei für sie ergriffen hätten, sondern auch um die, „die aus der Entfernung auf uns schauen“. Einige davon seien inzwischen auf der Seite der Ukraine. „Und für sie ist das eine große Frage, wenn man auf ein anderes Territorium geht.“ Weil sie so etwas ablehnten, seien sie auf der Seite der Ukraine: „Es gibt sehr große Staaten auf der Welt, für die es nur einen Punkt gibt, weshalb sie nicht auf der Seite Russlands sind – das ist die territoriale Unversehrtheit des Staates.“

Auf die Frage, ob eine militärische Operation zur Befreiung der Krim geben könne, antwortete Selenskyj, zunächst müsse die Verwaltungsgrenze der Krim erreicht werden, dann könne durch politischen Druck die „Entmilitarisierung Russlands auf dem Gebiet der ukrainischen Krim“ erreicht werden: „Das wäre besser.“ Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR hatte am Wochenende in einem Interview mit Radio Swoboda gesagt, die Krim werde durch eine „Kombination“ von Mitteln befreit. Ohne militärische Handlungen könne das nicht erreicht werden. Allerdings greift die Ukraine schon jetzt militärische Ziele auf der Krim an. Während der Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Frühjahr 2022 war die ukrainische Regierung bereit, die Frage der Krim in die Zukunft zu verschieben und über einen Zeitraum von 15 Jahren über eine Lösung zu verhandeln.