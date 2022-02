Angriff auf die Ukraine : Selenskyj ordnet Generalmobilmachung an

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Generalmobilmachung angeordnet. Wegen der „militärischen Aggression“ Russlands würden Reservisten und Wehrpflichtige aus dem ganzen Land binnen 90 Tagen zu den Waffen gerufen, hieß es in einem am Donnerstagabend veröffentlichten Dekret. Russland hatte am Morgen einen groß angelegten Angriff auf die Ukraine gestartet und war von mehreren Seiten aus einmarschiert.

Bei dem Angriff wurden laut Selenskyj mehr als 130 Menschen getötet. „Heute haben wir 137 unserer Helden, unserer Bürger, verloren. Militär und Zivilisten“, sagte Selenskyj in der Nacht zum Freitag in einer Videoansprache. Außerdem seien 316 Menschen bei den Gefechten verletzt worden. In der Ansprache beklagte Selenskyj auch mangelnde internationale Unterstützung. „Wer ist bereit, mit uns zu kämpfen? Ich sehe niemanden“, sagte er. „Wer ist bereit, der Ukraine eine Garantie für die Mitgliedschaft in der Nato zu geben?", fragte er mit Verweis auf einen der Hauptstreitpunkte im Ukraine-Konflikt. „Jeder hat Angst“, kritisierte er.

Russland will Selenskyj nach US-Angaben stürzen

Nach Ansicht von US-Außenminister Antony Blinken will Russlands Präsident Wladimir Putin die ukrainische Regierung stürzen. Er sei überzeugt, dass Putin dies versuchen werde, sagte Blinken im Gespräch mit dem TV-Sender ABC mit Blick auf die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj. „Wir wissen, dass es Teil des russischen Plans ist, Kiew in Gefahr zu bringen, die Hauptstadt anzugreifen und auch gegen andere Großstädte vorzugehen“, sagte Blinken. „Wir sehen Truppen, die aus dem Norden kommen, aus dem Osten und aus dem Süden“, sagte er weiter.

Ähnlich hatte sich zuvor der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price geäußert.„Präsident Selenskyj verkörpert in vielerlei Hinsicht die demokratischen Bestrebungen und Ambitionen der Ukraine und des ukrainischen Volkes“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price dem Sender CNN. Daher bleibe er ein Hauptziel der Russen. Price verwies in dem Zusammenhang auch darauf, dass die US-Regierung schon seit Wochen davor warne, dass sich bereits russische Saboteure in der Ukraine aufhielten.

Auch Selenskyj selbst äußerte sich zu möglichen Angriffsplänen Russlands, die sich gegen ihn persönlich richteten: „Nach unseren Informationen hat mich der Feind zum Ziel Nr. 1 erklärt, meine Familie zum Ziel Nr. 2“, sagte er. Es gebe falsche Berichte, dass er Kiew verlassen habe. „Ich bleibe in der Hauptstadt, bleibe bei meinem Volk.“ Aber er dürfe nicht sagen, wo genau er sich aufhalte.