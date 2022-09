Reise nach Isjum : Selenskyj in der befreiten Stadt

Nachdem Kiew vor wenigen Tagen die Kontrolle über Gebiete im Nordosten des Landes wiedererlangt hat, ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in die zuvor russisch besetzte Stadt Isjum gereist. „Unsere blau-gelbe Flagge weht über dem befreiten Isjum“, teilte Selenskyj am Mittwoch auf Telegram mit, nachdem die ukrainische Flagge feierlich am Rathaus gehisst wurde. „Wir bewegen uns nur in eine Richtung – vorwärts und bis zum Sieg“, erklärte der Präsident. Mehrere Fotos zeigten Selen­skyj umringt von Soldatinnen und Soldaten der ukrainischen Armee.

Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Die Befreiung Isjums durchkreuzte laut dem amerikanischen Institute for the Study of War die russischen Pläne, die ukrainischen Verteidiger im ostukrainischen Gebiet Donezk einzukesseln. Die russischen Angreifer hatten in den vergangenen Tagen fluchtartig weite Teile des Gebiets Charkiw verlassen. Nur östlich des Flusses Oskil kontrollieren die Invasoren einen zehn bis 20 Kilometer breiten Landstreifen, der an das bisher russisch kontrollierte Gebiet Luhansk grenzt. Selenskyj sprach in seiner Videoansprache am Dienstagabend von einem etwa 8000 Quadratkilometer großen Territorium, das die ukrainischen Streitkräfte im September bisher befreit hätten.

Ziehen sich russische Soldaten auf Krim zurück?

Derzeit lebt nur ein Bruchteil der vor der russischen Invasion ansässigen Bevölkerung in den zurückgewonnenen Ortschaften. Von ursprünglich knapp 50.000 Einwohnern sind im Verkehrsknotenpunkt Isjum nur etwa 10.000 verblieben. Selenskyj erklärte während seines Besuchs, in etwa der Hälfte der befreiten Gebiete seien „Stabilisierungsmaßnahmen“ abgeschlossen worden, die der Präsident allerdings nicht näher ausführte. Zugleich sprach Selenskyj von russischen Gräueltaten in den bisher besetzten Gebieten. „Der Anblick ist schockierend“, sagte der Präsident. Die Invasoren hätten „dieselben Spuren“ wie in Butscha hinterlassen. Ein Berater des ukrainischen Innenministeriums sprach am Dienstag in der nahe gelegenen Stadt Balaklija von Spuren von Folterungen, auch wenn das Ausmaß vielleicht „nicht so groß wie in Butscha“ sei.

Präsidentenberater Olexij Arestowytsch stellte am Dienstag eine ukrainische Offensive auf das Gebiet Luhansk in Aussicht. „Es gibt jetzt einen Angriff auf Lyman, und es könnte einen Vorstoß auf Siwersk geben“, erwähnte der Präsidentenberater zwei Städte an der Grenze zum Luhansker Gebiet. Einen erbitterten Kampf sagte er um die Stadt Swatowo voraus, wo die russischen An­greifer Arestowytsch zufolge militärische Versorgungslager unterhalten. Nach Angaben des ukrainischen Gouverneurs des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, haben die russischen Besatzer in dem Gebiet das mobile Internet abgestellt.

Unübersichtlich stellte sich am Mittwoch die Lage in den besetzten Gebieten in der Südukraine dar. Der ukrainische Bürgermeister der Großstadt Melitopol schrieb am Dienstagabend auf Telegram, dass russische Truppen in Kolonnen in Richtung der besetzten Halbinsel Krim geflüchtet seien. Belege oder Bestätigungen für diese Aussage lagen am Mittwoch nicht vor. Dagegen wurde auf der Halbinsel über ein Gerichtsurteil gegen Teilnehmer einer Hochzeit berichtet. Sie sollen auf einer Feier das angeblich bei ukrainischen Nationalisten beliebte Lied „Tscherwona Kalina“ gespielt haben. Der Besitzer des Bankettsaals wurde zu 15 Tagen Haft verurteilt, der DJ und die Tänzerin zu je zehn Tagen und die Mutter der Braut zu fünf Tagen.