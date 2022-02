Aktualisiert am

NATO-Staaten in Skandinavien : Auch der Norden wird von Putin bedroht

Das aggressive russische Vorgehen im Osten Europas hat auch einen Effekt auf den Norden des Kontinents: Schweden und Finnland rücken näher an die NATO heran.

Als die schwedische Außenministerin Ann Linde vor den Reichstag in Stockholm trat, begann sie ihre Rede gleich mit Russland und der Feststellung: „Unsere Sicherheitslage ist ernst.“ Die „zunehmend konfrontative Rhetorik und militärische Aktivitäten“ Moskaus seien inakzeptabel. Die verstärkte russische Militärpräsenz an den ukrainischen Grenzen und die russischen Forderungen nach Sicherheitsgarantien bedrohten den Kern der europäischen Sicherheitsordnung, sagte sie in ihrer Rede zur schwedischen Außenpolitik. Und: Die Ukraine habe wie Schweden das Recht, ihre eigenen sicherheitspolitischen Entscheidungen zu treffen. „Es steht Russland nicht zu, diese durch Drohungen und Gewalt zu diktieren.“

Es sind eigentlich Selbstverständlichkeiten, die Linde aussprach. Doch die Zuspitzung der Ukraine-Krise verlangt danach, selbst im Norden Europas. Denn als Russland Mitte Dezember seine Forderungen nach Sicherheitsgarantien veröffentlichte, fühlte man sich auch in Stockholm und Helsinki angesprochen. Schließlich zählte zu den Forderungen, dass es keine Erweiterung der NATO geben solle – und das würde auch die Sicherheitspolitik der beiden Nichtmitglieder Schweden und Finnland berühren.