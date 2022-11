Krieg in der Ukraine : Putins Angriff, Russlands Verteidigung

Am Abend, bevor Russland seinen jüngsten Rückzug in der Ukraine bekannt gab, schritt Wladimir Putin über den Roten Platz zu einem offenen Eisenbahnwaggon. Ein Chor stand darauf. Männer in Militärmänteln und Kappen, wie sie die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg trug, sangen für den Präsidenten. „Erhebe dich, gewaltiges Land“, dröhnten tiefe Stimmen. „Erhebe dich für den Todeskampf gegen die faschistische dunkle Macht, gegen die verfluchte Horde!“ Das Lied heißt „Heiliger Krieg“. Es entstand im Juni 1941 nach dem Überfall des nationalsozialistischen Deutschlands auf die Sowjetunion und wurde uraufgeführt, als Freiwillige von einem Moskauer Bahnhof an die Front aufbrachen.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Der Präsident ließ sich auf dem Roten Platz durch ein „interaktives Museum“ führen. Es erinnert laut Kreml mit Dutzenden Exponaten wie Geschützen und Flugzeugen an „Heldentum und Unerschütterlichkeit der Verteidiger“ des belagerten Moskaus im ersten Winter des „Großen Vaterländischen Krieges“. Putin wurde auch dabei gezeigt, wie er angesichts zweier nebeneinander gestellter Aufnahmen etwas aus dem Auge wischte, eine Träne vielleicht. Links sah man Soldaten von 1941 in Schwarz-Weiß. Rechts marschierten welche von heute. Laut dem Staatsfernsehen sind sie „Enkel und Urenkel der Helden“ des Zweiten Weltkrieges und „jetzt ausgezogen, ihre Heimat zu schützen“.