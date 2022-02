Ostukraine : Putin erklärt Minsker Abkommen für gescheitert

Russlands Präsident Wladimir Putin sieht keine Chancen mehr für eine Umsetzung des Minsker Abkommens zur Befriedung des Konflikts in der Ostukraine. „Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass es keine Aussichten“ für das Abkommen gebe, sagte Putin am Montag bei einem Treffen des Nationalen Sicherheitsrats in Moskau. In den von Deutschland und Frankreich 2014 und 2015 vermittelten und gemeinsam mit der Ukraine und Russland vereinbarten Minsker Abkommen hatten sich die Konfliktparteien in der Ostukraine zu mehreren Schritten verpflichtet, um eine Friedenslösung in dem Konflikt zu erreichen.

Vor Beginn der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats hatten die prorussischen Separatisten in der Ostukraine Präsident Putin zur Anerkennung ihrer Unabhängigkeit aufgerufen. Die Separatistenführer in den selbsternannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk forderten am Montag in einer im russischen Fernsehen übertragenen Videobotschaft außerdem eine Zusammenarbeit mit Moskau „im Bereich der Verteidigung“.

Putin will noch am Montag über die Anerkennung der „Volksrepubliken“ entscheiden. Am Dienstag treten beide Parlamentskammern zu einer außerplanmäßigen Sitzung zusammen. Das geschah zuletzt vor der Anerkennung der von Georgien abtrünnigen Regionen Südossetien und Abchasien im August 2008. Offiziell kommen die Parlamentarier aus einem anderen Grund zusammen, es wird jedoch angenommen, dass es um die Gebiete in der Ostukraine gehen soll.

Angeblich fünf „Saboteure“ getötet

Dort hatte die Gewalt in den vergangenen Tagen zugenommen. Mehrmals meldeten staatliche russische Medien auch angebliche Übergriffe ukrainischer Truppen auf russisches Staatsgebiet. Westliche Vertreter warnen seit Tagen, dass Russland einen Vorwand für einen Angriff auf die Ukraine schaffen könnte.

Die russische Armee teilte am Montag mit, sie habe fünf aus der Ukraine kommende „Saboteure“ auf russischem Boden getötet. Russische Nachrichtenagenturen meldeten unter Berufung auf die Armee, die „fünf Personen“ hätten die russische Grenze verletzt und seien „eliminiert“ worden. Zudem hätten bei dem Vorfall am Morgen in der Region von Rostow zwei ukrainische Militärfahrzeuge versucht, die Grenze zu überqueren.

Russische Nachrichtenagenturen hatten zuvor berichtet, dass von der Ukraine aus ein russischer Grenzposten beschossen worden sei. Am Morgen habe „eine von ukrainischem Gebiet aus abgefeuerte Granate unbekannten Typs den Posten der Grenzbeamten in der Region Rostow vollständig zerstört“, berichteten die Agenturen unter Berufung auf den russischen Geheimdienst FSB. Die ukrainische Armee teilte kurz darauf mit, die Angaben seien nicht zutreffend; sie habe keine Granate auf den Posten abgefeuert.

Das Weiße Haus warnt weiter eindringlich vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine. „Wir haben gerade in den letzten 24 Stunden weitere Bewegungen russischer Einheiten an die Grenze gesehen, für die es keine andere gute Erklärung gibt, als dass sie sich für einen Angriff in Position bringen“, sagte der Sicherheitsberater von Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Montagmorgen (Ortszeit) im amerikanischen Fernsehen. Man könne keinen genauen Tag vorhersagen, ein Angriff sei allerdings in den „kommenden Stunden oder Tagen“ möglich.

Treffen von Lawrow und Blinken

Derweil gehen die Bemühungen des Westens weiter, den Ukraine-Konflikt noch diplomatisch zu lösen. Am Donnerstag wollen sich Russlands Außenminister Sergej Lawrow und sein amerikanischer Amtskollege Antony Blinken in Genf treffen. Das sagte Lawrow am Montag bei der Sitzung des Sicherheitsrats in Moskau. Voraussetzung sei die Zustimmung von Präsident Putin.

Die Präsidenten Biden und Putin haben dem Elysée-Palast in Paris zufolge einem von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron vorgeschlagenen Gipfeltreffen „grundsätzlich“ zugestimmt. Das Treffen „kann nur stattfinden, wenn Russland nicht in die Ukraine einmarschiert“, teilte der Elysée-Palast in der Nacht zum Montag weiter mit, nachdem Macron zuvor mit den beiden Staatschefs telefoniert hatte.

Kurz darauf äußerte Bidens Pressesprecherin Jen Psaki, Biden habe „grundsätzlich einem Treffen mit Präsident Putin zugestimmt ... wenn es nicht zu einer Invasion kommt“. Aus dem Kreml hieß es am Montag, es gebe keine konkreten Pläne für ein Treffen Putins mit Biden. Ein solches sei möglich, „wenn es die Staatsoberhäupter für zielführend halten“, sagte Putins Sprecher, Dmitrij Peskow. Derzeit sei aber nur eine „Fortsetzung des Dialogs auf Ministerebene“ geplant.

Unter anderem wegen des möglichen Gipfeltreffens will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am späten Montagnachmittag abermals mit Putin telefonieren. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin an. Die Unterredung sei eng mit dem französischen Präsidenten abgesprochen. Die Bundesregierung begrüße, dass Biden ein direktes Treffen mit Putin angeboten habe, sagte Hebestreit weiter. Man hoffe, dass die russische Seite dieses Angebot annehmen werde.

Macron hatte am Sonntag zweimal mit Putin gesprochen. Dem Kreml zufolge vereinbarten Macron und Putin beim ersten Telefonat, „die Wiederherstellung des Waffenstillstands zu erleichtern und Fortschritte bei der Lösung des Konflikts zu gewährleisten“. Das steht in deutlichem Widerspruch zu dem, was Putin nun bei der Sitzung des Sicherheitsrats gesagt hat.