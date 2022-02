Ukraine-Russland-Konflikt : Hunderte Verstöße gegen Waffenruhe im Donbass

Valentyna Melnychenko steht inmitten den Überresten ihres Hauses nach einem Artillerie-Beschuss in Vrubivka, Luhansk, im Osten der Ukraine am 17. Februar 2022. Bild: AP

Im Konfliktgebiet Donbass im Osten der Ukraine nehmen die Verstöße gegen die Waffenruhe nach Einschätzung internationaler Beobachter weiter massiv zu. In der Region, wo sich die vom Westen aufgerüsteten ukrainischen Regierungstruppen und die von Russland unterstützten Separatisten gegenüberstehen, registrierte die Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Hunderte Fälle von Beschuss.

In der Region Luhansk seien 648 Verstöße gegen die Waffenruhe festgestellt worden, darunter 519 Explosionen, hieß es in einer am späten Freitagabend veröffentlichten Mitteilung der OSZE. Für die Region Donezk wurden 222 Verstöße gemeldet, darunter 135 Explosionen. Das war eine deutliche Zunahme im Vergleich der vergangenen Tage. In der Vergangenheit hatte es höhere Zahlen gegeben.

Die Konfliktparteien geben sich gegenseitig die Schuld an den Verstößen. Der blutige Konflikt in dem Gebiet im Osten der Ukraine in Nachbarschaft zu Russland dauert seit dem Frühjahr 2014 an. Nach UN-Schätzungen starben bisher mehr als 14.000 Menschen, die meisten davon auf dem von Separatisten kontrollierten Gebiet.

Sorge vor inszenierten Zwischenfällen als Vorwand zur militärischen Eskalation

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und ihr französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian sind über die Zunahme der Waffenstillstandsverletzungen entlang der Kontaktlinie äußerst besorgt. In einer gemeinsamen Erklärung vom Freitag zur Lage im Donbass und an den ukrainischen Grenzen verurteilen die Außenminister den Einsatz schwerer Waffen und den wahllosen Beschuss ziviler Gebiete entlang der Kontaktlinie. Sie fordern Russland auf, seinen Einfluss auf die selbsternannten Republiken Donezk und Lugansk zu nutzen, um zur Zurückhaltung aufzurufen und zur Deeskalation beizutragen. Die beiden Minister befürchten demnach, dass inszenierte Zwischenfälle als Vorwand für eine mögliche militärische Eskalation missbraucht werden könnten.

Evakuierung nach Russland

Unterdessen liefen die Evakuierungen der Städte und Dörfer in den Regionen Luhansk und Donezk weiter. Tausende Menschen kamen bereits in der südrussischen Region Rostow an, wo Unterkünfte bereit standen. Die Separatistenführungen hatten zur Flucht aufgerufen und den Appell mit einem drohenden Angriff durch ukrainische Regierungstruppen begründet. Das ukrainische Militär hatte betont, keine Offensive gegen die Region zu planen.

Aus dem Gebiet Donezk sollten insgesamt 700.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden, wie die Behörden mitteilten. Der russische Präsident Wladimir Putin wies die Regierung in Moskau an, den Flüchtlingen zu helfen. Unter anderem sollten pro Person 10.000 Rubel (rund 116 Euro) ausgezahlt werden.