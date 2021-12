Unterwegs in der Ostukraine : Geschichten aus dem Vorkrieg

Die Reise beginnt in Tschermalyk, und Galina rumpelt auf ihrem Fahrrad gerade hinüber zu Marija. Tschermalyk ist ein Dorf in der Steppe des südlichen Donbass am östlichen Ende der Ukraine. Kein Baum, kein Haus bis zum Horizont, dann plötzlich ein paar geduckte Katen. Viel Platz. Man nimmt es hier nicht so genau mit den Zäunen, die Gärten fransen aus ins Leere.

Die Hütten sind niedrig und klein, Eternit auf dem Dach, eine Weinlaube an der Tür. Drum herum dann alles, was die Leute so zusammengezimmert haben: ein Wellblechschuppen für alte Autoreifen, ein Hühnerstall, und in angemessener Distanz das Plumpsklo: Bretter über einer wohlgefüllten Grube, ein Loch zum Hocken. Wenn der Bauer Geld hat für Kohle, steigt Rauch aus dem Schornstein. Wenn nicht, dann nicht.

Unten am Dorfrand fließt der Kalmius. Eigentlich nur ein Flüsschen, aber weil die Sowjetmacht im zwanzigsten Jahrhundert jeden greifbaren Wasserlauf durch einen Damm zu einem Wunder der Elektrifizierung machen wollte, kommt er breit aufgestaut daher, in weitem Bogen, fast wie der Dnjepr.

Getarnt und eingegraben

Am Hügel steht das Kulturhaus, seit Sowjetzeiten in jedem Dorf der wichtigste Ort. 2014, als nach der demokratischen Revolution des Kiewer „Euromaidan“ prorussische Separatisten den Osten des Kohle- und Stahlreviers Donbass sowie die Halbinsel Krim besetzten, hat die ukrainische Armee einen Ausguck für ihren Abwehrkampf aufs Dach gesetzt. So haben die Separatisten also das Dach zerschossen, und der Ausguck ist weg. Jetzt sitzen sie getarnt und eingegraben am anderen Ufer. Auch drüben leere Steppe. Auf den Brachen hat Gebüsch sich breitgemacht, und man müsste schon Scharfschütze sein, um die Kämpfer zu sehen.

In den letzten Jahren schienen sie ein wenig Ruhe zu geben. Anfangs kamen noch ständig Granaten rüber, und auch an Galinas Haus erinnern ein paar geflickte Dachplatten an das Schrapnell von damals. Heute kommen nur noch selten Schüsse, aber wenn sich einer dort drüben einen Spaß macht und Leuchtspurkugeln nimmt, geht schon mal ein Heuboden in Flammen auf. Jetzt aber herrscht Stille. Vom gewesenen Ausguck sieht man weit hinten am südlichen Horizont die Rauchsäulen der Stahlwerke von Mariupol am Asowschen Meer.

Dort wird die Reise hingehen, und dann die Küste entlang bis zu Gennadijs Pension am Schlagbaum, wo die Krim beginnt. Die ukrainische Landbrücke zwischen Mariupol und der Krim ist heute der bedrohteste Landstrich Europas. Aus Moskauer Sicht liegt sie wie ein Sperrblock zwischen Russland und der erbeuteten Halbinsel. So lässt Präsident Wladimir Putin also die Panzer spielen.

Galina Dawschan radelt in Kurven, denn überall sind Löcher und Hühner. Sie ist um fünf Uhr raus, hat die Kuh gemolken, und dann hat sie gekocht: roten Borschtsch, Grütze, Buletten und Tee für 17 Leute. Sie ist der Schutzengel der Alten. Vor dem Krieg hatte Tschermalyk noch 2000 Einwohner, jetzt nur noch gut halb so viele.

Die Jungen sind fort, denn was ist das hier für ein Leben, wo kein Bus mehr kommt, und keiner weiß, wo es das nächste Mal einschlägt? Die Alten aber sind noch da, denn außer ihren Hütten haben sie ja nichts mehr. Und weil die Alten nichts mehr haben, weil der Krieg manche depressiv gemacht hat oder verrückt, sorgt jetzt Galina für sie.