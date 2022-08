Schoa-Überlebender in Odessa : „Wenn die Russen kommen, werden sie mich als Ukrainer umbringen“

Wenn Roman Schwarzman mit deutschen Gästen durch Odessa braust, geht das so: Er kann am Steuer nicht aufhören zu erzählen. Er schrammt gerade noch so am Bordstein vorbei. Das Handy klingelt: der Rabbi. Schwarzman hält jetzt das Telefon ans Ohr. So ist die Rechte nicht frei für den Schalthebel, aber weil es schnell gehen muss, gibt er einfach im zweiten Gang Gas bis zum Anschlag.

Redet weiter mit dem Rabbi: über die Kinder und die Alten aus der Gemeinde und wie sie sie jetzt nach Deutschland geschafft haben, damit sie sicher sind vor den russischen Raketen. Dann redet er weiter mit seinen Gästen und kann nicht aufhören. Dabei hätte er allen Grund, Deutsche zu meiden. Denn Schwarzman hat noch den Holocaust erlebt. Mit seinen 86 Jahren ist er einer der Letzten hier in Odessa, die von damals übrig sind.

Die Platanenalleen und klassizistischen Promenaden von Odessa rauschen vorbei. Nur zu den Kais und zur berühmte Hafentreppe aus der Zarenzeit ist gerade kein Durchkommen. Überall Betonsperren. Seit Russland die Stadt beschießt, ist die Küste Sperrgebiet.

Vor dem Holocaust war Odessa die drittgrößte jüdische Stadt der Welt

Vor dem Holocaust, um 1900, war Odessa die drittgrößte jüdische Stadt der Welt. Nur in New York und Warschau lebten noch mehr Juden. Das jüdische Musikleben brachte den Pianisten Emil Gilels und den Geiger David Oistrach hervor, die Literatur Isaak Babel und seinen berühmtesten Helden, den jüdischen Banditen Benja Krik.

Im Zweiten Weltkrieg ging das alte jüdische Odessa dann unter. Einen Teil der Juden konnte die Sowjetmacht noch evakuieren, die meisten übrigen wurden von Deutschen und ihren rumänischen Verbündeten ermordet. Heute, sagt Schwarzman, lebten immerhin wieder 25.000 Juden in der Stadt. Er selbst ist Stellvertreter des Chassidischen Oberrabbiners von Odessa. Außerdem führt er die Vereinigung der Juden sowie die früherer Ghetto- und KZ-Häftlinge in der Region.

Im Juli hat Schwarzman einen Brief nach Berlin geschrieben. Er ging an die stellvertretende Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, aber obwohl die Grünen den Überlebenskampf der Ukraine deutlicher unterstützen als jede andere Partei im Bundestag und obwohl Göring-Eckardt gerade in Odessa zu Besuch war, ist sein Ton bitter. „Sie sind gekommen, um uns zu besuchen, und sie werden wieder nach Hause gehen“, schrieb Schwarzman. „Sorgen Sie dafür, dass Ihre Regierung uns wenigstens die Chance gibt, uns zu schützen (…) Wir wollen nicht wie Tiere in einem Zoo besucht werden, den es morgen vielleicht nicht mehr gibt.“

Seine ersten Deutschen sah Schwarzman, als er fünf war. Es war das Jahr 1941, Deutschland hatte gerade die Sowjetunion überfallen. Sein Vater wurde zur Roten Armee eingezogen, die Mutter mit acht Geschwistern versuchte, sich auf einem Pferdewagen nach Osten zu retten. Man wusste, dass die Deutschen Juden ermordeten, und man wollte weg.