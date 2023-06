Ehepaar in Cherson : Von der Flut in die Freiheit gespült

Endlich wieder in Cherson: Olga und Boris Tsirulik wurden in ihrem Haus von der Flut überrascht. Dafür entkamen sie den Russen. Bild: Daniel Pilar

Besatzer oder Befreier? Olga Tsirulik war sich unsicher. Die Rentnerin, die mit ihrem Mann, einigen Nachbarn, Hunden, Katzen und Gänsen seit Stunden auf dem Dach eines überfluteten Hauses ausharrte, blickte unsicher auf das Boot und die darin sitzenden Soldaten, die sich ihnen näherten. „Hände hoch!“, riefen die Männer, das Maschinengewehr im Anschlag. Dann setzten sie nach: „Ruhm der Ukraine.“ Tsirulik atmete erleichtert auf. „Da wusste ich: Das sind unsere“, sagt sie. Sie rief zurück: „Ruhm den Helden.“

Othmara Glas Redakteurin in der Politik Folgen Ich folge



Gerade einmal anderthalb Tage ist die Rettung her, als die 68 Jahre alte Tsirulik in ihrer Wohnung in Cherson neben Ehemann Boris davon erzählt. Immerhin die Wohnung haben sie noch. Ganz hat das Paar das Erlebte noch nicht verarbeitet. Das Haus der beiden auf einer Insel im Dnipro ist nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in den Fluten untergegangen. Die Wassermassen spülten aber auch die Russen weg, die auf der Insel seit Monaten herrschten.

Nun sind sie endlich wieder in dem von Kiew kon­trollierten Gebiet der Ukraine. Sie und ihr Mann hatten Glück im Unglück, dass die Ukrainer sie retteten. Die Flussinsel war für diese noch gut zu erreichen. Der Sohn der Tsiruliks hatte alles von Rumänien aus organisiert. In den von Russland besetzten Gebieten am Ostufer des Dnipro kommt laut ukrainischen Medienberichten indes offenbar kaum Hilfe für die Not leidende Bevölkerung an. Ukrainische Helfer, die an das von Russland kontrollierte Ufer wollten, sollen demnach sogar beschossen worden sein.

Versorgung per Drohne

Vom Bruch des Kachowka-Staudamms vergangene Woche erfuhren Olga und Boris Tsirulik von einer Nachbarin. Sie schrieb um halb sechs Uhr morgens, dass das Wasserkraftwerk Kachowka in die Luft gesprengt worden sei. Am Nachmittag kamen die ersten Nachbarn, deren Häuser bereits überschwemmt worden waren, zu dem Paar. „Wir retteten uns alle in die zweite Etage“, sagt Olga Tsirulik.

Doch das Wasser stieg weiter. Bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages saßen sie zu viert mit den Katzen auf den Tischen. Dann riefen sie nach Wanja, der auch auf der Insel wohnt. Er hatte ein kleines Boot und schon andere auf das Dach von Tsiruliks Nachbarhaus gebracht. Sie packten ein paar Decken ein und kletterten durch das Fenster in das Boot. Kein leichtes Unterfangen für die Rentner.

Olga Tsirulik zieht ihr Telefon aus der Tasche und zeigt Bilder, wie sie vom Wasser umgeben auf dem Dach sitzen. Die Sonne brannte, es war heiß. Rutschig sei es auf dem Dach gewesen, fügt Boris Tsirulik noch hinzu. „Man konnte nur sitzen oder liegen.“ Dann kam eine Drohne und warf etwas ab. Sie duckten sich, es knallte. „Wir hatten schon davon gehört, dass die Russen Drohnen mit Sprengstoff bestücken“, sagt Olga Tsirulik. Doch nichts explodierte.

Als sie nachsahen, fanden sie eine Flasche Mineralwasser. Eine zweite Drohne folgte, sie warf Dosenfleisch ab. So harrte das Paar zusammen mit sechs ihrer Nachbarn, vier Hunden, drei Katzen und mehr als einem Dutzend Gänsen bis zu ihrer Rettung aus. „Es ist ein Wunder, dass wir die vergangenen Monate überlebt haben“, sagt Olga Tsirulik.

Nur noch Makkaroni und Eier

Die südukrainische Großstadt Cherson war kurz nach dem Beginn des russischen Überfalls im Februar vergangenen Jahres an die Angreifer gefallen. Die ersten Monate des Krieges verbrachte das Paar noch in Cherson, im Mai entschieden sie sich, auf die Insel zu fahren, wo schon Olga Tsiruliks Mutter ein Sommerhäuschen hatte. „Wir dachten, das ist der sicherste Platz zum Bleiben“, sagt sie. „In der Stadt versteht man nicht, woher der Beschuss kommt, wo was einschlägt“, fügt der 72 Jahre alte Boris Tsirulik hinzu. „Und wir wollte schon immer mal auf der Datscha überwintern.“ Tatsächlich sei es auf der Insel ruhiger gewesen, Raketen und Artillerie von beiden Seiten flogen einfach über sie hinweg.

Solange Cherson noch russisch besetzt war, war auch die Versorgung kein Problem. Zweimal die Woche fuhr Olga Tsirulik in die Stadt zum Einkaufen. Dann eroberten die Ukrainer im Herbst Cherson zurück – und die Verbindung zur Insel wurde gekappt. „Seitdem haben wir uns fast nur noch von Eiern und Makkaroni ernährt“, sagt Olga Tsirulik und lacht bitter.

Seit einem halben Jahrhundert sind die beiden zusammen. Boris Tsirulik war früher „Kapitän-Direktor“ auf einer schwimmenden Fischfabrik. Dort wurde der Fisch nicht nur gefangen, sondern auch gleich verarbeitet. Er war auf der ganzen Welt unterwegs. Olga Tsirulik arbeitete einst als Russischlehrerin, doch die Sprache der Aggressoren will sie nun nicht mehr sprechen. „Wir hatten 37 Nationalitäten an der Schule. Da gab es nicht meins und deins.“