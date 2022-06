Reise nach Kiew : Botschaft der Solidarität oder Wahlkampftaktik?

Der Besuch von Scholz, Macron und Draghi in Kiew ruft in Deutschland, Frankreich und Italien unterschiedliche Reaktionen hervor. Viele sehen in der Reise eine Chance – es gibt aber auch Kritik.

Emmanuel Macron, Mario Draghi und Olaf Scholz am 16. Juni in Irpin Bild: Reuters

Noch vor der Ankunft des europäischen Trios in Kiew hat in Berlin die Linkspartei ihre Forderungen zum Ergebnis der Reise präsentiert. Deren Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen verlangte, Bundeskanzler Olaf Scholz dürfe Forderungen nach weiteren Waffenlieferungen nicht nachgeben und müsse „unmissverständlich eine deutsche Kriegsbeteiligung durch die Lieferung von Panzern ausschließen“. Der Ukraine Panzer vom Typ Marder oder Leopard 1 zu liefern „wäre Wahnsinn“, äußerte Dagdelen. Notwendig seien „endlich diplomatische Initiativen zur Beendigung des Krieges“.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte hingegen, sie sei zutiefst überzeugt, „dass dieser Krieg nur militärisch geklärt werden kann“. Gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte sie, nach den Verstimmungen der vergangenen Wochen bestehe durch die Reise Scholz‘, Macrons und Draghis „die große Chance, gemeinsam Tacheles zu reden“. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskkyj könne sagen, welche Waffen er wolle und benötige, Scholz könne offen entgegnen, „was geht und was nicht geht“.

Zuvor hatte der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk in Berlin geäußert, der Besuch von Scholz und den anderen europäischen Staats- und Regierungschefs in Kiew sei ein guter Anlass, „die Blockade für Leopard 1 Panzer und Marder Schützenpanzer aufzuheben“. Es gehe darum, dass Deutschland zügig weitere schwere Waffen in die Ukraine liefere.

Kritik an Macron

In Frankreich hat der Kiew-Besuch Emmanuel Macrons unterdessen die innenpolitische Debatte kurz vor der entscheidenden Runde der Parlamentswahlen am Sonntag angeheizt. „Emmanuel Macron macht nichts ohne wahltaktische Hintergedanken“, hielt Marine Le Pen dem Präsidenten vor. „Er benutzt seine Rolle als Kriegschef, um die Wahlen zu beeinflussen“, entrüstete sie sich im Radiosender France Inter.

Le Pens Partei Rassemblement National liegt im Aufwind, obwohl Parteichefin Le Pen ihre Verbindungen nach Russland nicht abgebrochen hat. „Es muss klar gesagt werden, dass die Ukraine die Bedingungen für eine EU-Mitgliedschaft nicht erfüllt. Ich bin gegen jede Erweiterung der EU“, sagte Le Pen. Sie antwortete damit auf Äußerungen von Macrons Europaminister Clément Beaune. „Wir müssen die EU-Verhandlungen beginnen und der Ukraine einen Kandidatenstatus verleihen“, sagte Beaune am Donnerstag dem Radiosender France Info.

Präsident Macron hatte zuvor bei einem Besuch in Chişinău Präsidentin Maja Sandu versichert, es könne keinen „Zwischenstatus“ geben. „Ich möchte, dass wir ein deutliches und positives Signal geben“, sagte Macron zum EU-Kandidatenstatus der Ukraine, Moldaus und Georgiens bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Sandu. Schon kurz vor seinem Abflug auf dem Rollfeld des Pariser Flughafens Orly hatte Macron Außen- und Innenpolitik vermischt. „Wir brauchen eine solide Mehrheit, um für Ordnung zu sorgen, sowohl außerhalb als auch innerhalb unserer Grenzen“, sagte Macron vor dem Präsidentenflugzeug. „Nichts wäre schlimmer, als eine französische Unordnung zur globalen Unordnung hinzuzufügen“, warnte er.

„Signal der Einigkeit und des Zusammenhalts“

Der Wortführer des Linksbündnisses, Jean-Luc Mélenchon, verglich Macrons Auftritt mit denen Donald Trumps. „Sein Boot ist leck, jetzt steigt er ins Flugzeug“, spottete Mélenchon. Macron habe so lange mit seinem Kiew-Besuch gewartet. Aber just vor dem entscheidenden Wahlgang müsse er sich unbedingt mit dem deutschen und dem italienischen Regierungschef in der ukrainischen Hauptstadt zeigen. Scharfe Kritik am Zeitpunkt der Reise übte auch der ehemalige Vorsitzende der rechtsbürgerlichen Partei, Jean-Francois Copé.

In Rom hieß es aus dem Palazzo Chigi, dem Amt des italienischen Ministerpräsidenten, gemeinsam mit Kanzler Olaf Scholz und Präsident Emmanuel Macron habe Mario Draghi in Kiew „eine starke Botschaft der Solidarität“ mit der politischen Führung und dem Volk der Ukraine überbracht. Zugleich habe der Besuch ein Signal „der Einigkeit und des Zusammenhalts der Europäer“ ausgesendet – mit Blick auf die Verurteilung des Einmarsches in die Ukraine, auf die Sanktionsrunden gegen Russland sowie auf die Hilfe für Kiew.

Draghi habe in den vergangenen Wochen immer wieder bekräftigt, dass Putin mit seinem Versuch gescheitert sei, die Europäer zu entzweien, hieß es. Rom habe seit Kriegsbeginn auf europäischer Ebene entschlossen in zwei Richtungen gearbeitet: zum einen bei der Verhängung verschiedener Sanktionspakete gegen Russland, auf der anderen Seite bei der gemeinsamen und koordinierten Unterstützung der Ukraine mit politischen, finanziellen, militärischen und humanitären Mitteln. Italien unternehme alles, um baldmöglichst eine Feuerpause als Voraussetzung für die Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen zu erreichen. Dabei bestehe Rom aber darauf, dass einzig die Ukraine und kein anderes Land bestimmen dürfe, welche Bedingungen für einen Frieden eingehalten werden sollten.