Ostukraine : Pro-russischer Rebellenchef in Donezk verkündet „Generalmobilmachung“

Die Lage in der Ukraine spitzt sich weiter zu. Joe Biden ist überzeugt, dass Putin den Entschluss zum Angriff gefasst hat und in den kommenden Tagen auch Kiew zum Ziel werden wird. Der Rebellenchef in Donezk macht mobil.

Der Chef der pro-russischen Rebellen in der selbsternannten „Volksrepublik“ Donezk in der Ostukraine hat zur „Generalmobilmachung“ aufgerufen. „Heute habe ich ein Dekret über die Generalmobilmachung unterzeichnet“, sagte Denis Puschilin in einer am Samstag veröffentlichten Video-Botschaft. Er rief die Reservisten auf, „in die Einschreibebüros des Militärs zu kommen“. Zudem warfen sich die ukrainische Armee und die pro-russischen Rebellen am Samstag gegenseitig schwere Verstöße gegen die Waffenruhe vor.

Puschilin beteuerte in dem Video, seine Soldaten hätten von der Ukraine geplante Angriffe vereitelt. Die ukrainische Armee setze ihre Angriffe fort. „Zusammen werden wir für uns alle den Sieg erringen, den wir wünschen und verdienen“, sagte der Rebellenführer. „Wir werden den Donbas und das ganze russische Volk schützen.“

Puschilin forderte in seiner Ansprache Zivilisten zur Flucht in das Nachbarland Russland auf. Zuerst sollten „Frauen, Kinder und ältere Leute“ in Sicherheit gebracht werden, sagte der Separatisten-Chef. „Eine zeitweise Ausreise bewahrt Ihnen und Ihren Verwandten das Leben.“ Die Ukraine hat Vorwürfe, sie wolle von pro-russischen Rebellen kontrollierte Gebiete mit Gewalt zurückerobern, wiederholt zurückgewiesen.

Bislang eindeutigste Aussage Bidens

US-Präsident Joe Biden unterstellte Moskau am Freitag, mit falschen Behauptungen über die Lage in der Ostukraine eine „falsche Rechtfertigung“ für einen Einmarsch zu schaffen. Schon früher sei es ein „Spielzug“ des Kremls gewesen, in solchen Fällen von einem Genozid an Russen zu sprechen. Für die angebliche ukrainische Offensive gegen die Separatisten im Osten des Landes gebe es aber keinerlei Belege. Es entbehrte auch jeder Logik, so der amerikanische Präsident, dass die Ukraine nach so vielen Jahren des Konflikts ausgerechnet jetzt versuchen sollte, die Gebiete zurückzuerobern, da das Land von mehr als 150.000 russischen Soldaten umstellt sei.

Biden sagte in einer Fernsehansprache im Weißen Haus außerdem, er erwarte einen Angriff Russlands auf das Nachbarland in den „kommenden Tagen“. Er zeigte sich „überzeugt“, dass Kreml-Chef Wladimir Putin die Entscheidung für den Angriff bereits „getroffen hat“. Am Samstag will die russische Armee ein Manöver mit strategischen Waffen unter Putins Aufsicht abhalten.

Die US-Regierung geht laut Biden auch davon aus, dass die russischen Streitkräfte unter anderem die ukrainische Hauptstadt Kiew zum Ziel nehmen würden. Es waren die bislang eindeutigsten Aussage des US-Präsidenten zu mutmaßlichen Angriffsplänen Putins. Zuvor hatte die US-Regierung immer erklärt, ihrer Einschätzung nach habe der russische Präsident bislang keine endgültige Entscheidung über einen Angriff getroffen.

Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums sagte nun, zwischen 40 und 50 Prozent der an der Grenze zur Ukraine zusammengezogenen russischen Kräfte hätten inzwischen „eine Angriffsposition“ eingenommen. Pentagon-Chef Lloyd Austin sagte dem US-Sender ABC News, Putin habe die Vorbereitungen für eine „erfolgreiche Invasion“ getroffen. „Ich denke nicht, dass dies ein Bluff ist“, betonte der Verteidigungsminister.

Biden sieht die Tür für die Diplomatie aber noch nicht ganz zugeschlagen. Moskau habe noch die Wahl zwischen einem „katastrophalen und sinnlosen Krieg“ und der „Diplomatie“, sagte er. Biden kündigte für Donnerstag ein Treffen von US-Außenminister Antony Blinken mit dem russischen Chefdiplomaten Sergej Lawrow in Europa an.

Mit drastischen Worten warnte auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine. „Es kann keinen Zweifel geben, dass wir nun die größte Konzentration militärischer Streitkräfte in Europa seit dem Ende des Kalten Krieges erleben“, sagte Stoltenberg im ZDF.

222 Verstöße gegen den Waffenstillstand

Ein massiver russischer Truppenaufmarsch mit nach westlichen Angaben inzwischen rund 150.000 Soldaten schürt seit Wochen Befürchtungen vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Moskau bestreitet jegliche Angriffspläne und führt seinerseits an, sich von der Nato bedroht zu fühlen.

Die Furcht vor einem russischen Einmarsch wird auch durch eine deutliche Zunahme von Gewalt in der Ostukraine bestärkt, wo die ukrainischen Streitkräfte und pro-russische Rebellen sich schon seit Jahren bekämpfen. Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) teilten am Samstagmorgen mit, sie hätten in den vergangenen Tagen eine „dramatische Zunahme“ der Angriffe entlang der Frontlinie in der Ostukraine festgestellt.

In der Gegend der von den Separatisten ausgerufenen „Volksrepublik“ Donezk habe es am Donnerstag 222 Verstöße gegen den Waffenstillstand gegeben, darunter 135 Explosionen, erklärte die OSZE. Am Mittwoch seien es dort noch 189 solcher Vorfälle gewesen, am Dienstag 24. In der „Volksrepublik“ Luhansk gab es laut OSZE am Donnerstag 648 Waffenstillstandsverstöße, nach 402 am Mittwoch und 129 am Dienstag.

Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, dauerten am Freitag die Bombardements nahe des Dorfes Stanyzia-Luhanska an. Am Donnerstag war ein Kindergarten in dem von der ukrainischen Armee kontrollierten Ort getroffen worden. Die ukrainische Armee und die pro-russischen Separatisten machten sich für den Vorfall gegenseitig verantwortlich.

Die pro-russischen Rebellen riefen Zivilisten in den von ihnen kontrollierten Gebieten auf, sich in Russland „in Sicherheit“ zu bringen. Russische Medien berichteten am Freitag außerdem, in der „Volksrepublik“ Luhansk sei eine Öl-Pipeline explodiert.