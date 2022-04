„Asowstal“-Erstürmung gestoppt : Putin, der Friedensstifter?

Es ist der erste Einsatzbefehl, den Wladimir Putin seit dem Überfall auf die Ukraine persönlich und öffentlich gegeben hat: Russlands Präsident befahl in einem am Donnerstagmorgen veröffentlichten Gespräch seinem Verteidigungsminister, Sergej Schojgu, die Erstürmung des „Asowstal“-Geländes in der von russischen Truppen belagerten südostukrainischen Hafenstadt Mariupol aufzugeben.

Schojgu hatte die zu neunzig Prozent zerstörte Stadt, in der ehemals gut 430.000 Menschen lebten und in der im Krieg nach ukrainischen Schätzungen mehr als 22.000 Zivilisten ums Leben gekommen sind, gegenüber Putin zuvor als „befreit“ bezeichnet. Nur „Überreste von Formierungen von Nationalisten“ hätten sich auf dem Werksgelände verschanzt und seien dort „blockiert“. Es brauche, so Schojgu, „rund drei, vier Tage, um auch diese Arbeit bei ‚Asowstal‘ zu Ende zu bringen“. Putin sagte aber: „Ich halte den vorgeschlagenen Sturm des Industriegebiets für nicht zielführend. Ich befehle, ihn abzusagen.“

„Dass keine Fliege durchfliegen kann“

Vor Kurzem hatte ein Vertreter der Streitkräfte der prorussischen Donezker „Volksrepublik“ (die in der russischen Propagandadarstellung die „Befreiung“ des von ihnen beanspruchten ostukrainischen Gebiets anführen und von den russischen Streitkräften nur unterstützt werden) Russlands „chemische Streitkräfte“ aufgefordert, die verbliebenen Verteidiger von Mariupol als „Maulwürfe in ihren Höhlen auszuräuchern“, um russische Verluste zu vermeiden. Ukrainische Kräfte berichteten kurz darauf, die Russen hätten ein Gift mit einer Drohne ausgebracht, Opfer des Angriffs hätten das Bewusstsein verloren.

Putin sagte nun, es gelte, „Leben und Gesundheit unserer Soldaten und Offizieren zu schützen. Man braucht nicht in diese Katakomben hinabsteigen und dort unter der Erde unter diesen Industrieobjekten herumkriechen. Blockieren Sie dieses Industriegebiet so, dass keine Fliege durchfliegen kann.“

Zwar hatte Putin Ende Februar kurz nach Kriegsbeginn die ukrainischen Streitkräfte dazu aufgerufen, gegen die Regierung in Kiew unter Präsident Wolodymyr Selenskyj zu putschen. Aber er hatte keine operativen Anordnungen als Oberbefehlshaber erteilt. Auch die angebliche Konzentrierung der „militärischen Spezialoperation“, wie der Krieg offiziell vom Kreml genannt wird, auf die „Befreiung“ der Gebiete von Donezk und Luhansk nach dem gescheiterten Angriff auf Kiew hatte nicht Putin selbst verkündet, sondern, anderen voran, das Verteidigungsministerium.

Muss Putin politisch punkten?

Leonid Wolkow, ein enger Mitstreiter des inhaftierten russischen Oppositionsführers Alexej Nawalynj, hob nun hervor, wenn Putin etwas öffentlich sage, bedeute das meist, dass Russlands Präsidialverwaltung auf Grundlage von (geheim gehaltenen) Meinungsumfragen zu dem Schluss gekommen sei, dass er nun etwas sagen müsse, um „politisch zu punkten“. Wolkow erinnerte daran, dass Putin mehrmals persönlich verkündet hatte, es würden Truppen aus Syrien abgezogen, da der dortige Kriegseinsatz nicht populär war: „Er sagte das, was die Leute hören wollten.“ Somit zeige die öffentliche Ankündigung, die Erstürmung von „Asowstal“ zu verzichten, dass der Krieg nicht von der großen Masse der russischen Bevölkerung unterstützt werde, wie behauptet. Wichtig sei, dass die Präsidialverwaltung zu dem Schluss gekommen sei, Putin müsse als „Friedenstifter“ verkauft werden und nicht als „Falke“.