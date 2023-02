Berlusconi verbindet eine lange Freundschaft mit Putin. Für das Blutvergießen in der Ukraine sieht der italienische Politiker Selenskyj in der Verantwortung – für Kiew ein Versuch, Putins „blutverschmierte Hände zu küssen“.

Politiker-Freundschaft: Der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi (links) begrüßt den russischen Präsidenten Wladimir Putin am 10. Juni 2015 zu einem Arbeitsbesuch am Flughafen Fiumicino in Rom. Bild: dpa

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat mit prorussischen Einlassungen die Koalitionsregierung unter Führung von Giorgia Meloni abermals in Verlegenheit gebracht. Der 86 Jahre alte Unternehmer ist Gründer und Parteichef der christdemokratischen Forza Italia, die als Juniorpartner an der seit Oktober amtierenden Mitte-rechts-Koalition unter Führung von Melonis rechtskonservativer Partei Brüder Italiens beteiligt ist.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Berlusconi sagte nach seiner Stimmabgabe bei den Regionalwahlen in Mailand am Sonntagabend vor Journalisten, er hätte mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj „niemals gesprochen“, wäre er noch selbst in Regierungsverantwortung in Rom. Ministerpräsidentin Meloni hatte beim EU-Sondergipfel in Brüssel ein freundschaftliches Gespräch mit Selenskyj geführt. Meloni will noch vor dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar als Zeichen der Solidarität Kiew besuchen.

Außenminister: Treten für Ukraine ein

Berlusconi machte Selenskyj indirekt für „die Verwüstung seines Landes und die Massaker an seinen Soldaten und Zivilisten“ verantwortlich. Mit ihren fortgesetzten Angriffen auf die (inzwischen von Moskau annektierten) prorussischen separatistischen Republiken in der ostukrainischen Donbass-Region hätten die ukrainischen Streitkräfte Moskau zum Angriff auf die Ukraine provoziert. „Daher beurteile ich das Verhalten dieses Herrn sehr, sehr negativ“, sagte Berlusconi über Selenskyj.

Dem Weißen Haus in Washington erteilte Berlusconi den Ratschlag, Druck auf Selenskyj auszuüben, damit sich Kiew zu einem sofortigen Waffenstillstand bereitfinde. Als eine Art Belohnung für eine Waffenruhe sollten dann „sieben bis neun Milliarden Euro“ an Wiederaufbauhilfe in die Ukraine fließen, aber keine Waffen mehr nach Kiew geliefert werden.

Das Amt von Ministerpräsidentin Meloni erklärte nach der Äußerung Berlusconis, die italienische Regierung unterstütze die Ukraine weiter „fest und voller Überzeugung, so wie es im Regierungsprogramm klar zum Ausdruck kommt und wie es in allen parlamentarischen Abstimmungen der Regierungsmehrheit bestätigt wurde“.

Auch Außenminister Antonio Tajani, Vizeparteichef der Forza Italia, versicherte, seine Partei sei „stets für die Unabhängigkeit der Ukraine eingetreten, gemeinsam mit den Partnern in Europa, der NATO und im Westen“. Aus Kiew teilte Außenamtssprecher Oleg Nikolenko mit, Berlusconis „sinnlose Anschuldigungen“ gegen Selenskyj seien „der Versuch, Putins bis zum Ellbogen blutverschmierte Hände zu küssen“.

Selenskyjs Berater Mychailo Podoljak bezeichnete Berlusconi als „VIP-Agitator im Interesse der russischen Propaganda“. Der frühere italienische Ministerpräsident, den eine lange Freundschaft mit dem russischen Präsidenten verbindet, setze „den Ruf Italiens für seine Freundschaft zu Putin aufs Spiel“.