Aktualisiert am

Die Nacht in der Ukraine

Die Nacht in der Ukraine :

Die Nacht in der Ukraine : Explosionen von Luftabwehrraketen erschüttern Kiew

Laut Bürgermeister Vitali Klitschko wurden drei Menschen bei den Angriffen in der Nacht verletzt. Der höchste Richter des Landes wird wegen Korruption in Millionenhöhe festgenommen. Der Überblick.

Eine russische Rakete über der ukrainischen Hauptstadt Kiew am 16. Mai 2023 Bild: Reuters

Heftige Explosionen von Luftabwehrraketen haben die Einwohner der ukrainischen Hauptstadt Kiew in der Nacht zum Dienstag aus dem Schlaf gerissen. „Die Luftabwehr erfasst die Zielobjekte“, schrieb der Leiter des Büros von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak, auf Telegram ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Auch Vertreter der Kiewer Militärverwaltung erklärten auf dem Nachrichtendienst, dass die Luftabwehrsysteme Angriffe auf die Hauptstadt abwehrten.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, dass Raketentrümmer auf das Gelände des städtischen Tierparks gefallen seien. Seinen Angaben nach wurden drei Menschen verletzt und ein größeres Gebäude beschädigt. Zudem seien mehrere Autos in Brand geraten. Der Militärverwaltung zufolge waren vier Stadtteile betroffen. Luftalarm war in der Nacht im ganzen Land ausgelöst worden.

Russland hat bei dem nächtlichen Luftangriff ukrainischen Angaben zufolge außer Drohnen und Marschflugkörpern wahrscheinlich auch ballistische Raketen eingesetzt. „Er war ungewöhnlich in seiner Intensität – die größtmögliche Anzahl von Angriffsraketen in kürzester Zeit“, teilte Serhij Popko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew, auf Telegram mit. „Nach vorläufigen Informationen wurde die große Mehrheit der feindlichen Ziele im Luftraum von Kiew entdeckt und zerstört!“ Es ist der achte Angriff auf die Hauptstadt in diesem Monat.

Selenskyj zurück in Kiew

Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach einer Tour durch vier europäische Staaten wieder in die Ukraine zurückgekehrt. „Wir kehren mit neuen Verteidigungspaketen nach Hause zurück: mehr Munition, stärkere Waffen für die Front, mehr Schutz für unsere Leute, mehr politische Unterstützung“, fasste der 45-Jährige die Reise in einem im Zug aufgezeichneten Video am Montag zusammen. Bei allen Gesprächen in Italien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien sei seine Friedensformel über einen kompletten Abzug der russischen Truppen vom Staatsgebiet der Ukraine besprochen worden.

Es gebe nun mehr Unterstützung für einen EU-Beitritt des Landes, sagte Selenskyj. „Es gibt mehr Verständnis für einen NATO-Beitritt, er wird kommen, er ist unvermeidlich.“ Am Montag hatte er London besucht, am Sonntag Berlin, Aachen und Paris, am Samstag Rom.

Der Präsident dankte Deutschland besonders für das neue Verteidigungspaket über 2,7 Milliarden Euro einschließlich der Flugabwehrsysteme Iris, Artillerie, Panzertechnik und Munition. „Außerdem unterstützt Deutschland unser Land langfristig: Es gibt dafür elf Milliarden Euro, rein für die Verteidigung“, sagte er. Der Sieg seines Landes sei nun näher gerückt.

Mehr zum Thema 1/

Macron stellt Ausbildung ukrainischer Piloten in Aussicht

In Paris stellte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nach dem Treffen mit Selenskyj die Ausbildung ukrainischer Piloten für Kampfflugzeuge in Aussicht. „Wir haben die Tür geöffnet, um ukrainische Piloten auszubilden“, sagte Macron am Montagabend im französischen Fernsehsender TF1. „Die Ausbildungen können ab jetzt losgehen.“ Mehrere europäische Länder seien zu dem Schluss gekommen, dass es nun notwendig sei, mit der Schulung zu beginnen. Auf die Frage, ob Frankreich auch Kampfflugzeuge liefern werde, antwortete er: „Nein, ich habe nicht von Flugzeugen gesprochen.“

Macron sagte im Interview, man werde der Ukraine weitere Munition und weiteres Material liefern. Außerdem wolle man bei der Ausbildung der Truppen helfen und Kanonen und Fahrzeuge reparieren.