Ukrainischer Nationalfeiertag : Zum Unabhängigkeitstag gibt es Bombenalarm

Präsident Selenskyj und seine Frau Olena am 31. ukrainischen Unabhängigkeitstag in Kiew. Bild: AFP

Vor einem Jahr standen Tausende an den Rändern der Straßen in Kiew, um die Militärparade zum Unabhängigkeitstag zu verfolgen. Die ukrainischen Streitkräfte präsentierten damals ihre Fahrzeuge, die Luftwaffe flog nur wenige Meter über den Dächern der Hauptstadt. In diesem Jahr hingegen ist das ukrainische Militär im Einsatz, um den russischen Angriff abzuwehren. Und die Ukraine hoffte auf einen möglichst ruhigen Nationalfeiertag.

Lukas Fuhr Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Aufgrund von Befürchtungen, Russland könne anlässlich des Unabhängigkeitstages seine Angriffe verstärken, wurden Großveranstaltungen abgesagt oder gar nicht erst geplant. In mehreren Städten galten Versammlungsverbote. In der nordostukrainischen Stadt Charkiw wurde sogar eine Ausgangssperre verhängt. Der Unabhängigkeitstag sei ein wichtiges Datum für die Ukrainer und Ukrainerinnen – „und damit leider auch für unseren Feind“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. Am 24. August 1991 hatte die Ukraine die staatliche Unabhängigkeit erklärt.

Der 31. Unabhängigkeitstag fiel nun mit dem Datum zusammen, an dem vor genau sechs Monaten Russland seine groß angelegte Offensive begonnen hatte. Präsident Selenskyj wandte sich in einer nächtlichen Videobotschaft an die Ukrainerinnen und Ukrainer. Darin sprach er davon, dass die Ukraine vor sechs Monaten neu geboren worden sei und nun „bis zum Ende kämpfen“ werde. 31 Jahre nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion werde die Ukraine die russischen Streitkräfte komplett aus dem Land drängen, versprach der Präsident. Denn russische Fesseln wären nach einer Niederlage schlimmer als der Kampf gegen russische Panzer. Selenskyj sagte, die Ukraine habe sich als Land erwiesen, das nicht weine, schreie oder sich fürchte. Für Gespräche mit Moskau sieht er weiterhin keine Basis. „Wir werden nicht versuchen, eine Übereinkunft mit Terroristen zu finden“, sagte der ukrainische Präsident.

Bombenalarm fast im ganzen Land

Gemeinsam mit seiner Frau Olena besuchte Selenskyj am Mittwoch die Sophienkathedrale in Kiew, um an einem Gebet für das Land teilzunehmen. Dabei anwesend waren Vertreter der orthodoxen Kirchen, Angehörige weiterer christlicher Konfessionen sowie muslimische und jüdische Würdenträger. In einer Mitteilung des Präsidentenbüros hieß es, dem ukrainischen Volk werde Kraft bei den schweren Proben und das baldige Eintreten von Frieden gewünscht.

Allein bis zum Mittwochmittag gab es in Kiew und weiten Teilen des Landes mehrere Male Luftalarm. Besonders betroffen waren Gebiete im Süden und Osten des Landes. Ukrainische Medien berichteten von Einschlägen an verschiedenen Orten, aber auch von Erfolgen der ukrainischen Flugabwehr. In Charkiw sowie in den zen­tralukrainischen Städten Saporischschja und Dnipro waren am Mittwoch Explosionen zu hören. In Bachmut im Osten des Landes wurde laut dem örtlichen Verwaltungschef ein Zivilist getötet. Damit fielen die russischen Angriffe geringer aus als anlässlich des Unabhängigkeitstages befürchtet.

Mit kleineren Veranstaltungen und symbolischen Aktionen zeigten Ukrainerinnen und Ukrainer den Stolz auf ihre unabhängige Nation. Die ukrainische Eisenbahn präsentierte in Kiew einen „Zug des Sieges“, an dem sieben Waggons den von Russland besetzten Gebieten gewidmet sind.

Für Irritationen in Kiew sorgte eine Gratulation zum Unabhängigkeitstag aus Minsk. Der belarussische Präsident Alexandr Lukaschenko schrieb, er wünsche den Ukrainern „friedliche Himmel, Toleranz, Mut, Stärke und Erfolg bei der Wiederherstellung eines anständigen Lebens“. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak kritisierte diese Äußerungen: „Lukaschenko glaubt ernsthaft, dass die Welt seine Beteiligung an den Verbrechen in der Ukraine nicht bemerke“, schrieb Podoljak auf Twitter. „Darum wünscht er uns zynisch einen ‚friedlichen Himmel‘, während er erlaubt, dass tödliche Raketen auf uns niedergehen.“

Auch Papst Franziskus löste Ärger in Kiew aus. Er hatte abermals zum Frieden zwischen Russland und der Ukraine aufgerufen – einmal mehr, ohne Russland als Angreifer zu benennen. Außerdem sprach Franziskus den Tod einer „armen jungen Frau, die in Moskau im Auto von einer Bombe in die Luft gejagt wurde“, an. Diese offenbar auf Darja Dugina, Tochter des radikalen russischen Nationalisten Alexander Dugin, gemünzten Worte kritisierte der ukrainische Botschafter beim Heiligen Stuhl, Andrij Jurasch. Dugina sei kein unschuldiges Opfer, sondern eine aktive Befürworterin des russischen Krieges gewesen. Dennoch betonte Jurasch, Franziskus sei weiterhin in der Ukraine willkommen. Der Papst hat bereits mehrfach gesagt, dass er in die Ukraine reisen wolle, aber bisher keinen Termin genannt.