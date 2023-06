Nach der Beschädigung des Kachowka-Staudamms in dem russisch kontrollierten Teil der ukrainischen Region Cherson strömt am Dienstagmorgen Wasser unkontrolliert aus dem Stausee. Mehrere Ortschaften, darunter auch ein Teil der Großstadt Cherson, flussabwärts des Dnjepr sind von Überschwemmungen bedroht. Die Gebietsverwaltung von Cherson hat eine Notfallevakuierung angekündigt. Der Höhepunkt der Flut werde gegen Mittag erwartet.

Laut russischen Behördenangaben sind 22.000 Menschen von Überschwemmungen bedroht. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf die von Russland installierte Verwaltung in den besetzten Teilen der ukrainischen Oblast Cherson. Die Menschen lebten in 14 Ortschaften im Süden der Oblast Cherson.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs ist der Staudamm in den frühen Morgenstunden des 6. Juni von russischen Streitkräften gesprengt worden. „Das Ausmaß der Zerstörung, die Geschwindigkeit und das Volumen des Wassers sowie die wahrscheinlichen Überschwemmungsgebiete werden derzeit geklärt“, erklärte das Militär auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Der Wasserstand rund um den zerstörten Kachowka-Staudamm ist der russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge bereits um fünf Meter gestiegen. Mehrere flussabwärts gelegene Inseln seien inzwischen völlig überflutet, meldet RIA unter Berufung auf örtliche Behörden.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Sicherheitsrat einberufen. In einer morgendlichen Ansprache betonte er, dass die Russen mit solchen Aktionen einmal mehr der ganzen Welt bestätigen, dass sie aus jedem Winkel des ukrainischen Landes vertrieben werden sollten. „Kein einziger Meter sollte ihnen überlassen werden, denn sie werden jeden Meter für ihren Terror nutzen. Nur ein ukrainischer Sieg wird die Sicherheit zurückbringen. Und dieser Sieg wird kommen. Die Terroristen können die Ukraine weder mir Wasser, Raketen noch irgendwas anderem aufhalten können“, teilte er auf Telegram mit.

Am frühen Morgen waren erste Videos von dem beschädigten Staudamm auf Telegram aufgetaucht. Der von Moskau eingesetzte Bürgermeister in der von Russland besetzten Stadt Nowa Kachowka dementierte dies. „Alles ist ruhig und gelassen, es gibt überhaupt nichts“, zitierte ihn die russische staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti. Später sagte er, dass nur „der obere Teil des Kraftwerks“ beschädigt worden sei, der Damm selbst aber intakt sei.

Schon im vergangenen Herbst gab es Befürchtungen, dass russische Kräfte während des Rückzugs aus der Gebietshauptstadt Cherson versuchen würden, den Damm zu sprengen. Damals hatte die ukrainische Armee einen Teil der besetzten Orte im Gebiet Cherson während ihrer Gegenoffensive zurückerobern können.

Das Wasserkraftwerk Kachowka in der Südukraine wurde in der Anfangsphase der russischen Invasion 2022 erobert. Er ist von strategischer Bedeutung, da er die von Russland annektierte Halbinsel Krim mit Wasser und einen großen Teil der Südukraine mit Strom versorgt. Der am Fluss Dnipro gelegene Damm ist eine der größten Anlagen dieser Art in der Ukraine. Außerdem versorgt der Stausee das nahegelegene Atomkraftwerk Saporischja mit Kühlwasser.

Für die Sicherheit des Atomkraftwerkes Saporischschja besteht nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) keine direkte Gefahr durch die Situation rund um den Kachowka-Staudamm. Experten der IAEA beobachteten die Lage, zitiert die russische Nachrichtenagentur Tass aus einer Erklärung der IAEA. Nach Einschätzung der ukrainischen Atomenergiebehörde Energoatom besteht hingegen eine Gefahr für das Atomkraftwerk. Die Lage in dem AKW sei aber gegenwärtig unter Kontrolle, teilt Energoatom auf Telegram mit