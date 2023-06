Aktualisiert am

Die Ukraine hat vom Westen Munition, Panzer und zahlreiche weitere Waffensysteme erhalten. Doch ist die ukrainische Armee überhaupt in der Lage, diese Waffen bei ihrer Gegenoffensive richtig einzusetzen? Ein Überblick.

Die lange erwartete Gegenoffensive der Ukraine hat begonnen. Die westlichen Verbündeten unterstützen das überfallene Land mit militärischer Ausrüstung, unter anderem Panzern, Artillerie, Munition und Luftabwehrsystemen. Russland will bereits einige der Waffensysteme zerstört haben, darunter auch Leopard-Panzer aus deutscher Produktion. Von diesen hat Moskau nach eigenen Angaben auch mehrere erbeutet. Die Website Oryx will durch Auswertung öffentlich verfügbarer Informationen die Zerstörung von zwei Leopard-Panzern bestätigt haben, drei weitere sollen demnach zurückgelassen worden sein. Auch amerikanische Bradley-Schützenpanzer, ebenfalls erst vor Kurzem in der Ukraine eingetroffen, sollen bereits von russischen Truppen erbeutet oder zerstört worden sein.

Mit solchen Materialverlusten war zu rechnen. Es bleibt zudem abzuwarten, ob die Ukraine überhaupt in der Lage sein wird, die verschiedenen Waffen und Truppenteile im engen Zusammenspiel einzusetzen – im sogenannten Gefecht der verbundenen Waffen, der in den NATO-Staaten angewandten Militärdoktrin. Die ukrainischen Soldaten werden auch nach diesem militärischen Grundsatz ausgebildet. Laut Christian Mölling, Militärfachmann von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, beherrscht die Ukraine das Gefecht der verbundenen Waffen „wahrscheinlich nur im begrenzten Maß“. Der Erfolg der Gegenoffensive hänge jedoch nicht zwangsläufig davon ab. Natürlich wäre es von Vorteil. Aber letztlich müssten die Ukrainer nicht nach militärischem Lehrbuch kämpfen, „sondern besser sein als der Gegner“.