In der Nacht wurden bei russischen Raketenangriffen mindestens vier Menschen getötet. In Lemberg schlug eine Rakete in einen Kindergarten ein. Putin gibt dem Westen die Schuld an vielen Konflikten in der Welt.

Bei Luftangriffen auf die Ukraine sind in der Nacht zu Dienstag mindestens vier Menschen getötet worden, mindestens 16 wurden verletzt. Über mehrere Stunden hinweg galt im ganzen Land Luftalarm. Im westukrainischen Lemberg (Lwiw) schlug eine Rakete in einen Kindergarten ein und hinterließ einen riesigen Krater; mehr als 100 Wohnungen in benachbarten Gebäuden wurden beschädigt.

„Es herrscht Zerstörung. Die Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Es gibt Verletzte“, schrieb der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Lemberg, Maksym Kositskyj, auf Telegram. Durch herabfallende Raketentrümmer sei es zu weiteren Schäden in der Stadt gekommen, in einem Supermarkt sei das Dach eingestürzt.

Kramatorsk unter Beschuss

In der Großstadt Luzk im Nordwesten der Ukraine wurde eine Fa­brik des schwedischen Wälzlager-Herstellers SKF getroffen, dabei kamen drei Menschen ums Leben. In der Stadt Smela im Gebiet Tscherkassy wurden ein Unternehmen und ein medizinisches Zentrum getroffen, in einem Teil der Stadt war die Wasserversorgung unterbrochen.

Auch in Dnipro schlug ein Marschflugkörper in eine Industrieanlage ein. Zudem wurde dort ein Sportkomplex getroffen. Nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte setzten die russischen Truppen bei dem Angriff 28 luft- und seegestützte Raketen verschiedenen Typs ein. 16 Marschflugkörper konnten demnach in den Regionen Kiew, Iwano-Frankiwsk und Chmelnyzkyj abgeschossen werden. Nahe der Front war in der Nacht auch Kramatorsk abermals beschossen worden. Bei einem Brand in einem Lagerhaus für Lebensmittel kam ein Mann ums Leben.

Russlands Präsident Wladimir Putin betonte am Dienstag in seiner Videobotschaft zur elften Moskauer Konferenz für internationale Sicherheit, dass Konflikte in vielen Weltregionen einzig durch die „geopolitischen Abenteuer und das egoistische, neokoloniale Verhalten des Westens“ entstanden seien. Anonyme Hintermänner spielten die Völker gegeneinander aus.

Laut russischen Staatsmedien nehmen an der Konferenz mehr als 800 Vertreter aus 76 Nationen teil, darunter auch Chinas neuer Verteidigungsminister Li Shangfu.