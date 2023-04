Die Lage in der Ukraine : Lula bekräftigt Kritik an Russlands Ukraine-Invasion

Nach harscher Kritik aus den USA an seiner Moskau-freundlichen Haltung hat Brasiliens linksgerichteter Staatschef Luiz Inacio Lula da Silva Russlands Einmarsch in die Ukraine verurteilt. „Während wir die Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine verurteilen, tritt meine Regierung weiterhin für eine politisch ausgehandelte Konfliktlösung ein“, sagte Lula am Dienstag bei einem Besuch des rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis in Brasília.

Lula dringt auf eine Beendigung des Ukraine-Kriegs, wobei er eine Mitverantwortung der USA und der EU hervorhebt. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, hatte am Montag erbost auf Lulas Äußerungen reagiert. „In diesem Fall plappert Brasilien russische und chinesische Propaganda nach, ohne sich überhaupt die Fakten anzuschauen“, sagte Kirby. Derartige Äußerungen zum Ukraine-Krieg seien „zutiefst problematisch“.

Lulas wichtigster außenpolitischer Berater Celso Amorim wies Kirbys Kritik am Dienstag als „absurd“ zurück. Zwischen Russland und Brasilien gebe es „mehrere Punkte der Übereinstimmung“, „aber Brasilien hat unter der aktuellen Regierung wiederholt den Einmarsch in die Ukraine verurteilt“, sagte Amorim dem Sender GloboNews.

Lula hatte am Montag den russischen Außenminister Sergej Lawrow empfangen. Der russische Chefdiplomat dankte Brasilien für das „klare Verständnis“ über die Entstehung dieses Ukraine-Konflikts und seinen „Beitrag zur Suche nach einer Lösung dieses Konflikts“.

Präsidentenbesuche an Frontlinien der Ukraine

Nach dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat auch der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj der Front in der Ostukraine einen Besuch abgestattet. Während Selenskyjs Besuch am Dienstag in Awdijiwka klar dokumentiert wurde, blieb der genaue Zeitpunkt des Putin-Besuchs in den von seinen Truppen besetzten Gebieten unklar.

Putin hatte den Angriffskrieg gegen das Nachbarland im Februar 2022 angeordnet. Später annektierte Russland völkerrechtswidrig ukrainische Gebiete, darunter Cherson und Luhansk, aber auch Donezk und Saporischschja. In Cherson im Süden der Ukraine habe sich Putin die Lage vom Kommandeur der Luftlandetruppen, Generaloberst Michail Teplinski, schildern lassen, hieß es in einer Mitteilung. In Luhansk im Osten habe er Generaloberst Alexander Lapin und andere hochrangige Offiziere getroffen.

Selenskyj mit besonderem Dank an medizinisches Personal

Nach seinem Tag an der Front in der Ostukraine und im Hinterland richtete Selenskyj ein Dankeswort an alle Sanitäter und Mediziner des Landes. „Mein besonderer Dank gilt unseren medizinischen Kräften, all den Ärzten, Krankenschwestern und Brüdern, die unsere Verteidiger nach einer Verwundung wieder ins Leben zurückbringen“, sagte Selenskyj am Dienstag in seiner abendlichen Videoansprache. Er hatte zuvor in den Regionen Donezk und Poltawa verschiedene Krankenhäuser und Lazarette besucht.

Nach seinem Frontbesuch berichtete Selenskyj von der Lage im schwer umkämpften Awdijiwka. „Es ist schwer anzusehen, was russische Terroristen dieser Stadt angetan haben“, beschrieb er die Zerstörungen der Stadt. „Und ich zolle jedem einzelnen unserer Soldaten, allen Ukrainern, die 419 Tage lang dieses russische Übel aufgehalten und schrittweise zerschlagen haben, Anerkennung.“