Aktualisiert am

Die Idee eines Gipfeltreffens zwischen den Präsidenten Joe Biden und Wladimir Putin ist vom Tisch. Bild: Reuters

UN-Generalsekretär Antonio Guterres: „Sehe keine Anzeichen für Völkermord an Russen in Ost-Ukraine“ +++ Energieexpertin: Keine unmittelbare Krise in der deutschen Gasversorgung ++ Trump über Putin: "Genial", "smart", "ausgebufft" +++ Alle Entwicklungen zum Konflikt im Liveblog.