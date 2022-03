Ukraine-Liveblog : USA warnen vor russischem Einsatz von Massenvernichtungswaffen

Aktualisiert am

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, berichtete von russischen Behauptung, die USA entwickelten in der Ukraine biologische Waffen. Bild: AP

Weißes Haus: Russland beschuldigt USA, in Ukraine Bio-Waffen zu bauen, konstruiert Vorwand für eigenen Einsatz von Chemie- oder Bio-Waffen +++ IAEA verliert Verbindung mit Atomkraftwerk Saporischschja +++ London kündigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an +++ Merz fordert Aus von Nord Stream 1 +++ Scholz spricht mit Putin +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.