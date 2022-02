Das Silo einer russischen Interkontinentalrakete (Archivbild) Bild: AP

Ukraine bestätigt Verhandlungen mit Moskau an belarussischer Grenze +++ Russische Angriffe in den größten Städten angeblich abgewehrt +++ 100.000 Menschen demonstrieren in Berlin +++ Kanzler Scholz kündigt 100 Milliarden zusätzlich für die Bundeswehr an +++ Alle Entwicklungen zur russischen Invasion im Liveblog.