Nach Gespräch mit Putin : Israels Regierungschef Bennett informiert Olaf Scholz

Nach einer dreistündigen Unterredung in Moskau setzte Bennett den Bundeskanzler in Berlin über den Inhalt des Gesprächs ins Bild. Das gemeinsame Ziel bleibe, den Krieg in der Ukraine „so schnell wie irgend möglich“ zu beenden, hieß es aus dem Kanzlerlamt.