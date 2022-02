Corona-Liveblog : Radikalisierung durch Corona: Viele Täter polizeilich unbekannt

WHO: Omikron-Variante BA.2 nicht gefährlicher als BA.1 +++ Schottland beendet fast alle Corona-Regeln am 21. März +++ Hongkong will die gesamte Bevölkerung testen +++ Alle Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.