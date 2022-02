Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 19. Februar Bild: dpa

Ansprache des ukrainischen Präsidenten +++ Sitzung des UN-Sicherheitsrats noch in der Nacht +++ Putin ordnet Entsendung von Truppen in Ostukraine an +++ USA und EU kündigen Sanktionen an +++ Alle Entwicklungen zum Konflikt im Liveblog.